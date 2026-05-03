हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1920 फेम एक्टर का खुलासा, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफर हुई थी फिल्म, लेकिन एक्ट्रेस ने कर दिया था इनकार

1920 फेम एक्टर का खुलासा, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफर हुई थी फिल्म, लेकिन एक्ट्रेस ने कर दिया था इनकार

Rajniesh Duggal On Priyanka Chopra: 1920 जैसी हॉरर फिल्म में काम कर चुके एक्टर रजनीश दुग्गल ने प्रियंका चोपड़ा को लेकर दावा किया है कि एक बार उन्होंने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था.

By : आईएएनएस | Updated at : 03 May 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रजनीश दुग्गल को फिल्म '1920' के लिए जाना जाता है. ये उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें वह अदा शर्मा के साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए थे. लंबी कद-काठी और गुड लुकिंग की वजह से एक्टर पहली ही फिल्म से काफी चर्चा में आ गए थे. उनके अभिनय को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि अगर प्रियंका चोपड़ा उनके साथ काम करने से मना नहीं करतीं तो उनकी पहली फिल्म उनके साथ होती. इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने किया है.

दरअसल, अभिनेता रजनीश दुग्गल ने आईएएनएस से बातचीत में अपने करियर के शुरुआती दिनों के खास अनुभव को साझा किया. उन्होंने उस किस्से के बारे में बताया, जिसमें उन्हें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया.

प्रियंका चोपड़ा ने काम करने से किया था इनकार

आईएएनएस से बात करते हुए रजनीश दुग्गल ने कहा, 'यह किस्सा मेरे करियर की शुरुआत के दिनों का है. उस समय मैं अभिनय सीख रहा था और इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था. मुझे फिल्म 'यकीन' में काम करने के लिए चुना गया था. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थीं. यह मेरे लिए खास मौका था.'

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन

रजनीश दुग्गल ने कहा, 'उस दौर में प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ फिल्में कर रही थीं. दूसरी तरफ मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था और अभिनय की ट्रेनिंग ले रहा था. मुझे याद है कि एक रात करीब दो बजे मेरे पास फोन आया. उस फोन कॉल में मुझे बताया गया कि फिल्म में एक प्रॉब्लम आ गई है. बाद में कहा गया कि प्रियंका चोपड़ा किसी नए कलाकार के साथ काम नहीं करना चाहती हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajniesh (@rajnieshduggall)

मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता...

हालांकि, रजनीश ने यह भी साफ किया कि उन्हें आज तक यह नहीं पता कि यह फैसला खुद प्रियंका चोपड़ा का था, उनके मैनेजर का था या फिल्म से जुड़े किसी दूसरे लोगों का. उन्होंने कहा, 'मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उस समय मुझे यही बताया गया था. उस वक्त मैं कैमरे का सामना भी ठीक से करना नहीं जानता था. ऐसे में यह घटना मेरे लिए काफी बड़ा झटका थी.'

यह भी पढ़ें: करीना कपूर ने ठुकराई शाहरुख की सुपरहिट फिल्म, तो चमकी प्रीति जिंटा की किस्मत, सेकंड ऑप्शन बनने पर दिया रिएक्शन

आज तक नहीं भूल पाए ये किस्सा

रजनीश दुग्गल ने कहा, 'यह अनुभव मेरे जीवन का एक ऐसा पल था, जिसे मैं आज भी नहीं भूला हूं. इसके बाद मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को अक्सर खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई बार ऐसे मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ता है.'

Yakeen (2005) - IMDb

रजनीश दुग्गल ने खुद से किया वादा

इस घटना से मिली सीख पर रजनीश ने कहा, 'उस पल के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी नए कलाकार के साथ काम करने से मना नहीं करूंगा. मेरा मानना है कि हर बड़े कलाकार ने कभी न कभी नए कलाकार के रूप में ही शुरुआत की होती है. इसलिए नए लोगों को मौका मिलना बेहद जरूरी है.'

बहरहाल, अगर रजनीश दुग्गल के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्हें आखिरी बार फिल्म 'द वार्डरोब' में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल अहम रोल में थीं.

और पढ़ें
Published at : 03 May 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Rajniesh Duggal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
1920 फेम एक्टर का खुलासा, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफर हुई थी फिल्म, लेकिन एक्ट्रेस ने कर दिया था इनकार
1920 फेम एक्टर का खुलासा, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफर हुई थी फिल्म, लेकिन एक्ट्रेस ने कर दिया था इनकार
बॉलीवुड
Sunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 3 Live: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया तांडव, संडे को हुई खूब पैसों की बारिश, जानिए कलेक्शन
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया तांडव, संडे को हुई खूब पैसों की बारिश, जानिए कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, दिलचस्प है किस्सा
Advertisement

वीडियोज

AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर, अलर्ट लेवल-3 जारी
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर
ट्रेंडिंग
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
टेक्नोलॉजी
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget