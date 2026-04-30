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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji box office: मराठी सिनेमा का रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी रितेश की 'राजा शिवाजी', बनेगी ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

Raja Shivaji box office: मराठी सिनेमा का रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी रितेश की 'राजा शिवाजी', बनेगी ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' 1 मई को धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर बहुत बज है. आइए नजर डालते हैं फिल्म पहले दिन कितना कमा सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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1 मई को बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' रिलीज हो रही है. ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही ये फिल्म चर्चा में है. छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बनी ये फिल्म अपनी स्टारकास्ट को लेकर भी सुर्खियों में है. लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस इसका जादू चलेगा. बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही 'भूत बंगला' ने कब्जा जमा रखा है. साथ में 'धुरंधर 2' भी अभी चल रही है. ऐसे में जानते हैं कि 'राजा शिवाजी' कितना कलेक्शन कर सकती है.

'राजा शिवाजी' फिल्म में रितेश देशमुख फिल्म में रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. उनके अलावा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख जैसे कलाकार शामिल हैं. 

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ये फिल्म मराठी, हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में इस फिल्म को लेकर माहौल बहुत पॉजिटिव है. इसका असर कलेक्शन पर भी पड़ने वाला है.

कितना कमाएगी 'राजा शिवाजी'?

बॉलीवुड ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबकि, 'राजा शिवाजी' पहले दिन डबल डिजीट में कमाई कर सकती है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'राजा शिवाजी' का मराठी वर्जन सबसे ज्यादा कलेक्शन कर सकता है. जबरदस्त एडवांस बुकिंग की बदौलत पहले दिन मराठी मार्केट में फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा कमाई कर सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक, मराठी वर्जन को करीब 12 से 14 करोड़ की रेंज में ओपनिंग मिल सकती है.

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हिंदी वर्जन की कमाई करीब 2-3 करोड़ हो सकती है. Sacnilk के मुताबिक, एडवांस बुकिंग के हिसाब से हिंदी में 'राजा शिवाजी' को 1.5 से 2 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है. हालांकि, आने वाले दिनों में फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल सकता है.

मराठी और हिंदी दोनों का कलेक्शन मिला दें तो इंडिया में 'राजा शिवाजी' करीब 14 से 15 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है. फिल्म 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी के दिन रिलीज हो रही है. इसका फायदा भी फिल्म को मिलने की उम्मीद है.

'राजा शिवाजी' बनाएगी ये रिकॉर्ड

बता दें कि किसी मराठी फिल्म के लिए ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई का मौजूदा रिकॉर्ड फिल्म 'सैराट' के नाम है. सैराट ने 2016 में ओपनिंग डे पर 4.2 करोड़ कमाए थे. अब रितेश की 'राजा शिवाजी' अगर 14-15 करोड़ ओपनिंग डे पर कमाएगी तो ये मराठी सिनेमा की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी.

Published at : 30 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
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