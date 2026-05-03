'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, ढाई बजे तक किया 24 करोड़ किया कलेक्शन

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' रिलीज के साथ ही छा गई है. फिल्म ने पहले दिन ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. मराठी वर्जन नो तो धूम मचा दी है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर. साथ ही जानते हैं तीसरे दिन फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'राजा शिवाजी' का तीसरे दिन का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने ढाई बजे तक 2.76 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 2388 शोज मिले. फिल्म को मॉर्निंग शोज में 37.57 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने हिंदी भाषा में ढाई बजे तक 79 लाख कमा लिए. वहीं फिल्म ने मराठी में 1.97 करोड़ का कलेक्शन किया.

डे बॉक्स ऑफिस पहला दिन 11.35 करोड़ दूसरा दिन 10.55 करोड़ तीसरा दिन 2.76 करोड़ (ढाई बजे तक) टोटल 24.66 करोड़

बता दें कि फिल्म के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

फिल्म के हिंदी वर्जन ने 7.54 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं मराठी वर्जन ने 17.12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

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'राजा शिवाजी' के बारे में

फिल्म को रितेश देशमुख ने ही डायरेक्ट किया है. वो फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, संजय दत्तस भाग्यश्री, जेनेलिया, फरदीन खान, विद्या बालन जैसे स्टार्स हैं. रितेश देशमुख फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में हैं. फिल्म में सलमान खान ने कैमियो रोल भी किया है. उनके कैमियो ने धूम मचा दी है. रितेश देशमुख की एक्टिंग और डायरेक्शन की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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इस फिल्म का क्लैश जुनैद खान की 'एक दिन' से हुआ. हालांकि, 'एक दिन' रितेश की 'राजा शिवाजी' के सामने टिक नहीं पाई है. जुनैद खान की फिल्म को फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं. इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आई हैं. साई पल्लवी ने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया है. इसके बाद साई फिल्म 'रामायण' में भी दिखेंगी.