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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन

Sunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन

Sunday Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' का रविवार को बॉक्स ऑफिस पर कब्ज़ा रहा. वहीं, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं संडे को किसने कितनी कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 03 May 2026 08:28 PM (IST)
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Box Office Collection:  छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' का जलवा रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला. फिल्म रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. मूवी ने अपने पहले वीकेंड पर कमाल का बिजनेस कर रही है. वहीं, इसके साथ रिलीज हुई फिल्म 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को भी पछाड़ दिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं संडे को किसने कितनी कमाई की है.

'राजा शिवाजी' का पहला वीकेंड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की शुरुआत की. इसने पहले दिन 11.35 करोड़ तो दूसरे दिन 10.55 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में अब रविवार यानी कि तीसरे दिन भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. इसने अभी तक 8.62 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. रविवार को इसकी 37.2% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.

वहीं, फिल्म ने हिंदी में 2.96 करोड़ और मराठी में 5.66 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसकी तीनों दिन की कमाई 30.52 करोड़ पहुंच गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर 2' बनी केरल में बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, 'जवान' से किया 45% ज्यादा कलेक्शन

संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट कलेक्शन)

फिल्में संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
राजा शिवाजी (डे-3) 8.62 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 37.2%
भूत बंगला (डे-17) 3.98 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 28.0%
पैट्रियट (डे-3) 4.14 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 43.0%
कारा (डे- 4) 3.53 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 26.2%

'भूत बंगला' का 17वें दिन का कलेक्शन

इसके साथ ही अगर फिल्म 'भूत बंगला' के 17वें दिन यानी कि तीसरे संडे की कमाई पर नजर डाली जाए तो ये मलयालम फिल्म 'पैट्रियट' से पीछे रही. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अभी तक 3.59 करोड़ का बिजनेस किया. रविवार को इसकी 29.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई. 17 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 140.98 करोड़ पहुंच गई है.

'पैट्रियट' का वीकेंड पर दिखा जलवा!

मोहनलाल और ममूटी स्टारर फिल्म 'पैट्रियट' की लगातार कमाई में गिरावट देखने के लिए मिल रही है. रविवार को भी इसकी कमाई में गिरावट आई लेकिन ये 'भूत बंगला' से ज्यादा रही. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन रविवार को 4.14 करोड़ का कलेक्शन किया और 43.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज गई. फिल्म का कुल कलेक्शन 19.84 करोड़ रहा.

यह भी पढ़ें: 'नहीं हो रहा ना छोड़ दो...', 'राजा शिवाजी' पर 10 साल से काम कर रहे थे रितेश देशमुख, 3 बार हुए थे फेल
 
बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'कारा'

वहीं, धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 6.20 करोड़, दूसरे दिन 6.95 करोड़ और तीसरे दिन 5.20 करोड़ का बिजनेस किया था. इसके साथ ही इसने चौथे दिन यानी कि रविवार को 3.53 करोड़ का कलेक्शन किया, जिस पर 26.2% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'कारा' ने तमिल में कुल 17.98 करोड़ तो तेलुगु में 3.90 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 21.88 करोड़ पहुंच गई है.

नोट: रविवार के बॉक्स ऑफिस के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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Published at : 03 May 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
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