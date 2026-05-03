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तारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा
Aditya Roy Kapur Relationship Rumors: तारा सुतारिया संग डेटिंग की खबरों के बीच आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गए हैं. तो आइए उनके पुराने रिश्तों पर नजर डालते है.
बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए है. आदित्य हमेशा अपनी लाइफ को बहुत पर्सनल रखते हैं, हालांकि उनके रिलेशनशिप को लेकर हमेशा खबरें आती रहती हैं. ऑन-स्क्रीन से लेकर ऑफ-स्क्रीन तक, कई एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ चुका है. हाल ही में कुछ खबरें आ रही है कि वो इन दिनों एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. इसी बीच आइए उनके पुराने रिश्तों पर एक नजर डालते है.
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Published at : 03 May 2026 09:07 PM (IST)
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