तारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा

खबरों के मुताबिक, आदित्य रॉय कपूर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल को डेट किया था. 'गुजारिश' फिल्म के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया. लेकिन उन दोनों ने इस खबरों पर कभी बात नहीं की.