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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा

तारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा

Aditya Roy Kapur Relationship Rumors: तारा सुतारिया संग डेटिंग की खबरों के बीच आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गए हैं. तो आइए उनके पुराने रिश्तों पर नजर डालते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 09:11 PM (IST)
Aditya Roy Kapur Relationship Rumors: तारा सुतारिया संग डेटिंग की खबरों के बीच आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गए हैं. तो आइए उनके पुराने रिश्तों पर नजर डालते है.

बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए है. आदित्य हमेशा अपनी लाइफ को बहुत पर्सनल रखते हैं, हालांकि उनके रिलेशनशिप को लेकर हमेशा खबरें आती रहती हैं. ऑन-स्क्रीन से लेकर ऑफ-स्क्रीन तक, कई एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ चुका है. हाल ही में कुछ खबरें आ रही है कि वो इन दिनों एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. इसी बीच आइए उनके पुराने रिश्तों पर एक नजर डालते है.

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खबरों के मुताबिक, आदित्य रॉय कपूर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल को डेट किया था. 'गुजारिश' फिल्म के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया. लेकिन उन दोनों ने इस खबरों पर कभी बात नहीं की.
खबरों के मुताबिक, आदित्य रॉय कपूर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल को डेट किया था. 'गुजारिश' फिल्म के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया. लेकिन उन दोनों ने इस खबरों पर कभी बात नहीं की.
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एमटीवी पर वीडियो जॉकी (वीजे) के समय आदित्य, रिया चक्रवर्ती से मिले था. इस बीच ही दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे, हालांकि रिया ने इन अफवाहों को गलत बताते हुए कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं.
एमटीवी पर वीडियो जॉकी (वीजे) के समय आदित्य, रिया चक्रवर्ती से मिले था. इस बीच ही दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे, हालांकि रिया ने इन अफवाहों को गलत बताते हुए कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं.
Published at : 03 May 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Ananya Panday Shraddha Kapoor Aditya Kapur Roy

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