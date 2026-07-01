एक्सप्लोरर
सलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज
Salman Khan Pants: एक्टर सलमान खान हमेशा अपने लुक और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच आइए उनके कुछ अनोखे पैंट्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक नया फैशन ट्रेंड सेट किया है.
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए भी फैंस के बीच पॉपुलर रहते हैं. आज भी हर पीढ़ी उन्हें बहुत पसंद करती हैं और उनसे इंस्पायर होकर फिटनेस के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाती हैं. सलमान जो भी कपड़े पहनते हैं, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन जाते है. चाहे वो सिंपल सी टीशर्ट ही क्यों न हो, उनका हर लुक उन्हें कुल और डैशिंग बनाता हैं. हालांकि उनके पैंट्स सभी का सबसे ज्यादा ध्यान खींच लेते हैं. आर्टिस्टिक शेड्स, एनिमे प्रिंट्स और पैचवर्क पैंट्स उन्हें एक फैशन आइकन बनाती हैं, जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है. इसी बीच आइए उनके स्टाइलिश और ट्रेंडिंग पैंट्स पर नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 01 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज
बॉलीवुड
6 Photos
नेशनल डॉक्टर्स डे: 'डॉ प्रभात सिन्हा' से 'मुन्ना भाई' तक, दर्शकों के दिलों में बस गए ऑन-स्क्रीन डॉक्टर के ये किरदार
बॉलीवुड
7 Photos
धमाल मचा रही 'वेलकम टू द जंगल', 24 साल छोटी दिशा संग अक्षय की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
10 Photos
काव्या मारन की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 18000 करोड़ की IPL टीम की मालकिन बनेंगी दुल्हन
बॉलीवुड
9 Photos
आलिया-रणबीर से अनुष्का-विराट तक, बॉलीवुड के इन कपल्स की शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचा दिया था तहलका
बॉलीवुड
7 Photos
'कहां से लाए हो, ये कैसा लड़का है...' शाहरुख खान से पहली मुलाकात में हैरान रह गई थीं काजोल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'ये महिलाओं का अपमान है...' यश की 'टॉक्सिक' के 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर पर फूटा लोगों का गुस्सा
मनोरंजन
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
मनोरंजन
Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', साढ़े 6 बजे तक कलेक्शन 84 करोड़ के पार
मनोरंजन
रवि किशन ने अचानक छोड़ा रियलिटी शो 'द अलायंस', सामने आई ये बड़ी वजह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion