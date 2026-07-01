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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज

सलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज

Salman Khan Pants: एक्टर सलमान खान हमेशा अपने लुक और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच आइए उनके कुछ अनोखे पैंट्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक नया फैशन ट्रेंड सेट किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Salman Khan Pants: एक्टर सलमान खान हमेशा अपने लुक और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच आइए उनके कुछ अनोखे पैंट्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक नया फैशन ट्रेंड सेट किया है.

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए भी फैंस के बीच पॉपुलर रहते हैं. आज भी हर पीढ़ी उन्हें बहुत पसंद करती हैं और उनसे इंस्पायर होकर फिटनेस के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाती हैं. सलमान जो भी कपड़े पहनते हैं, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन जाते है. चाहे वो सिंपल सी टीशर्ट ही क्यों न हो, उनका हर लुक उन्हें कुल और डैशिंग बनाता हैं. हालांकि उनके पैंट्स सभी का सबसे ज्यादा ध्यान खींच लेते हैं. आर्टिस्टिक शेड्स, एनिमे प्रिंट्स और पैचवर्क पैंट्स उन्हें एक फैशन आइकन बनाती हैं, जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है. इसी बीच आइए उनके स्टाइलिश और ट्रेंडिंग पैंट्स पर नजर डालते हैं.

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एनिमे के आर्ट से सजा उनका ये व्हाइट पैंट बहुत अलग और अनोखा हैं, जिसपर ड्रैगन बॉल जेड और डेमन स्लेयर के प्रिंट्स बने हुए हैं. इस पैंट के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट और बूट्स को कैरी किया है, जिसमें वो डैशिंग लग रहे हैं.
एनिमे के आर्ट से सजा उनका ये व्हाइट पैंट बहुत अलग और अनोखा हैं, जिसपर ड्रैगन बॉल जेड और डेमन स्लेयर के प्रिंट्स बने हुए हैं. इस पैंट के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट और बूट्स को कैरी किया है, जिसमें वो डैशिंग लग रहे हैं.
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सलमान खान के ये डेनिम पैंट्स बहुत ही स्टाइलिश हैं, जिसके साथ उन्होंने फूल स्लीव का टीशर्ट पहना है. साथ ही उनके पैंट्स में ग्राफिक्स, पोर्ट्रेट्स और कई आर्टवर्क किए गए है.
सलमान खान के ये डेनिम पैंट्स बहुत ही स्टाइलिश हैं, जिसके साथ उन्होंने फूल स्लीव का टीशर्ट पहना है. साथ ही उनके पैंट्स में ग्राफिक्स, पोर्ट्रेट्स और कई आर्टवर्क किए गए है.
Published at : 01 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
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