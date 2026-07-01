सलमान खान के इन अनोखे पैंट्स ने बनाया नया फैशन ट्रेंड, आर्टिस्टिक डिजाइन से एनिमे प्रिंट तक, देखें फोटोज

एनिमे के आर्ट से सजा उनका ये व्हाइट पैंट बहुत अलग और अनोखा हैं, जिसपर ड्रैगन बॉल जेड और डेमन स्लेयर के प्रिंट्स बने हुए हैं. इस पैंट के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट और बूट्स को कैरी किया है, जिसमें वो डैशिंग लग रहे हैं.