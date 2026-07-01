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बला की खूबसूरत हैं टॉक्सिक एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, इन 10 तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना
Kiara Advani Look: यश की 'टॉक्सिक' में अपनी खूबसूरती से धमाल मचाने आ रही कियारा आडवाणी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए कियारा आडवाणी के कुछ खूबसूरत लुक पर एक नजर डालते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर आज रिलीज हो चुका हैं, जिसमें वो बेहद अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. उनकी आंखें, खूबसूरती और उनका लुक बहुत कुछ बयां करता है. इसी बीच आइए कियारा आडवाणी के 10 ऐसे लुक को देखते हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रही हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :Kiara Advani Toxic Movie
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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