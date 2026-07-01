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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबला की खूबसूरत हैं टॉक्सिक एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, इन 10 तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना

बला की खूबसूरत हैं टॉक्सिक एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, इन 10 तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना

Kiara Advani Look: यश की 'टॉक्सिक' में अपनी खूबसूरती से धमाल मचाने आ रही कियारा आडवाणी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए कियारा आडवाणी के कुछ खूबसूरत लुक पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Kiara Advani Look: यश की 'टॉक्सिक' में अपनी खूबसूरती से धमाल मचाने आ रही कियारा आडवाणी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए कियारा आडवाणी के कुछ खूबसूरत लुक पर एक नजर डालते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर आज रिलीज हो चुका हैं, जिसमें वो बेहद अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. उनकी आंखें, खूबसूरती और उनका लुक बहुत कुछ बयां करता है. इसी बीच आइए कियारा आडवाणी के 10 ऐसे लुक को देखते हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रही हैं.

1/10
समंदर के बीच ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में कियारा बेहद एलिगेंट लग रही हैं. खुले बाल, सनग्लासेस और ब्रेसलेट्स उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
समंदर के बीच ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में कियारा बेहद एलिगेंट लग रही हैं. खुले बाल, सनग्लासेस और ब्रेसलेट्स उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
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रेड मैक्सी ड्रेस और रेड हील में कियारा की खूबसूरती और उभर कर आ रही हैं. खुले बाल इसे और ग्लैमरस बना रहे हैं.
रेड मैक्सी ड्रेस और रेड हील में कियारा की खूबसूरती और उभर कर आ रही हैं. खुले बाल इसे और ग्लैमरस बना रहे हैं.
Published at : 01 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Toxic Movie

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