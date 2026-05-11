नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा रही 2 घंटे 10 मिनट को ये तेलुगु हॉरर कॉमेडी, IMDb रेटिंग है धांसू

ओटीटी के दौर में अब हर हफ्ते कोई न कोई नई फिल्म या सीरीज़ रिलीज हो जाती है. जो अपनी शानदार कहानी के चलते दर्शकों का दिल जीत लेती है. वहीं एक तेलुगु हॉरर-कॉमेडी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं ये फिल्म कौन सी है.

नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा रही ये फिल्म

दरअसल, फिल्म राकासा की बात कर रहे हैं. ये एक तेलुगु हॉरर-कॉमेडी है, जो 3 अप्रैल 2026 को थियेटर्स में रिलीज हुई थी. इसके बाद फिल्म 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

'राकासा' नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है. फिल्म तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में भी अवेलेबल है. फिल्म ने मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'दो दीवाने दो शहर में' को पछाड़ दिया है. वहीं नंबर एक पर ह़ॉलीवुड फिल्म एपेक्स कब्जा जमाए है.

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कैसी है फिल्म की कहानी

यह फिल्म एक रहस्यमयी किले और उसमें रहने वाले एक कथित राक्षस के इर्द-गिर्द घूमती है. गांव वाले सदियों से एक अंधविश्वास में जीते हैं कि अगर उन्होंने राक्षस के नियम नहीं माने, तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा. लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब अमेरिका से लौटा एक युवा लड़का इन पुरानी मान्यताओं को अनजाने में चुनौती देता है, जिससे डर, रहस्य और कॉमेडी का पूरा खेल शुरू हो जाता है.

2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म में भरपूर सस्पेंस भरा पड़ा है. फिल्म की IMDB रेटिंग 7.2 है. हॉरर कॉमेडी लवर्स के लिए फिल्म बेहतर ऑप्शन हो सकती है.

फिल्म की कास्ट

फिल्म 'राकासा' में संगीत सोभन और नयन सारिका, वेन्नेला किशोर, गेटअप श्रीनु, ब्रह्माजी और तनिकेला भरणी ने अहम भूमिका निभाई हैं. फिल्म को निहारिका कोनिडेला ने प्रोड्यूस किया है और मनासा शर्मा ने डायरेक्ट किया है.

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