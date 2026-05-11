

साल 1989 में आई फिल्म 'मैंने प्यार किया' बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. इस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री लीड रोल में थे. दोनों की जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया था. फिल्म को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया था. फिल्म से भाग्यश्री ने एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म सलमान और भाग्यश्री दोनों के करियर को ऊंचाईयों पर ले गई थी. लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए सलमान खान से ज्यादा फीस भाग्यश्री को मिली थी. अब भाग्यश्री ने इंडस्ट्री में फीस के स्ट्रक्चर को लेकर बात की है.

जहां इंडस्ट्री में जेंडर पे गैप को लेकर लंबे समय से एक बहस चल रही है. मेल एक्टर्स को एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस मिलती है. इसे लेकर हमेशा मुद्दा बना रहता है. ऐसे में भाग्यश्री को सलमान से ज्यादा फीस मिलना थोड़ा सरप्राइजिंग था. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर रिएक्ट किया.

ये भी पढ़ें- थलापति विजय के पास कितना सोना? पत्नी संगीता के पास है इतने करोड़ की जूलरी

इंडस्ट्री में फीस स्ट्रक्चर को लेकर भाग्यश्री ने किया रिएक्ट

जूम से बातचीत में भाग्यश्री ने बताया, 'ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है. एक महिला हार्डवर्क कर सकती है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अगर ये फील हो कि उन्हें किसी से रिप्लेस किया जा सकता है जो उनके हिसाब की फीस में काम करने के लिए तैयार हो तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उस प्राइज पर स्टिक रह सकते हैं. उस वक्त एक्ट्रेस को डिसिजन लेना होता है कि वो काम करना चाहती हैं या नहीं फिर नहीं. जब तक महिलाएं साथ न जाएं और कहें कि हमें इतना पे किया जाना चाहिए तब तक ये नहीं होगा.'

ये भी पढ़ें- बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास है सोने का भंडार, कीमत जान अंबानी भी रह जाएंगे हैरान

आगे भाग्यश्री ने कहा, 'जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ पेमेंट की बात नहीं होती है आपको उनके साथ काम करना भी पसंद होना चाहिए. जब आप फ्लैट लेते हैं और आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वहां स्वीमिंग पूल भी है. आप ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन जब आपको इन चीजों की जरुरत नहीं होती तो आप कम पैसे देते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस स्ट्रेटिजी है.'