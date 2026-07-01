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शाहरुख खान की 'किंग' से लेकर आलिया भट्ट की 'अल्फा' तक, ये हैं इस साल की 6 मोस्ट अवेटेड फिल्में
6 Most Awaited Films: साल 2026 के दूसरे हाफ में कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं इस साल की 6 मोस्ट अवेटेड फिल्मों के बारे में.
साल 2026 का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है और अब सेकंड हाफ में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं. शाहरुख खान की 'किंग' से लेकर आलिया भट्ट की 'अल्फा' तक, इन मोस्ट अवेटेड फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
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'किंग' से लेकर 'अल्फा' तक, ये हैं साल 2026 की 6 मोस्ट अवेटेड फिल्में, जानें- कब होंगी रिलीज
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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