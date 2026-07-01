फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा और अक्षरा सिंह जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. मोहम्मद जीशान अय्यूब भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.