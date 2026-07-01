Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 82 करोड़ के पार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 6 Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 2 बजे तक 82 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Day 6 Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 2 बजे तक 82 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Welcome To The Jungle BO Collection Day 6 Live: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5वें दिन धमाकेदार कमाई की. वहीं यहां इसके छठे दिन के कलेक्शन के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर फुल कोहराम मचा रही है. इस एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 'डिस्काउंटेड ट्यूजडे'  की बदौलत कमाई में जबरदस्त उछाल दिखाते हुए करोड़ो कमा डाले. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म बुधवार यानी छठे दिन कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'वेलकम टू द जंगल' ने पांच दिनों में कितनी की है कमाई? 
'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के पांच दिनों में दमदार कारोबार किया है. जहां इसने 3.75 करोड़ रुपये पेड प्रीव्यू में कमाए थे तो वहीं पहले दिन इसने 15.250 करोड़ बटोरे. इसके बाद दूसरे दिन इसने  20 करोड़ और तीसरे दिन 24.75 करोड़ कमा डाले. इसके बाद पहले मंडे को यानी चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 8.50 करोड़ और पांचवें दिन 9.25 करोड़ रुपये रहा है. इसी के साथ इसकी 5 दिनों की कुल कमाई 81.50 करोड़ हुई है.

'वेलकम टू द जंगल' के छठे दिन का कलेक्शन (Welcome To The Jungle BO Day 6 Live) 
'वेलकम टू द जंगल' छठे दिन भी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है.

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.96 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है.
  • इसी के साथ इसका कुल 6 दिनों का कलेक्शन फिलहाल 82.46 करोड़ हुआ है. 
वेलकम दू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 6 0.96 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 10.0%
कुल कलेक्शन  82.46 करोड़  

नोटः- रात 10.30 बजे के बाद फाइनल आंकड़े आएंगे

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 5: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' पर हुई नोटों की हुई बरसात, 1 करोड़ और कमाते ही बना देगी इतना बड़ा रिकॉर्ड

'वेलकम टू द जंगल'ने 5 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई?
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 5वें दिन विदेशों में 3.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल ओवरसीज की कमाई अब तक 22.95 करोड़ हो गई है. इसी के साथ  इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 120.12 करोड़ हो गई है. 

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहमद खान ने किया है. ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट हैं. वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय के अलावा इसमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जैकी श्रॉफ सहित 30 कलाकारों ने काम किया है. 

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' ने कर डाली बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी पड़ी भारी, जानें-सभी फिल्मों का कलेक्शन

 

 

 

Published at : 01 Jul 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Raveena Tandon Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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