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रिस्ट्रिक्टेड इलाके में नहीं थीं अभिनेत्री... गिर फॉरेस्ट ने रकुल प्रीत सिंह के 'जंगल सफारी' विवाद पर दी सफाई

Rakul Preet Singh: रकुल प्रीत सिंह का गिर नेशनल पार्क के पास घूमते हुई वीडियो हुआ वायरल जिस पर विवाद शुरू हो गया है. हालांकि, गिर फॉरेस्ट प्रशासन ने साफ किया कि वीडियो रिस्ट्रिक्टेड इलाके का नहीं था.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 11 May 2026 02:00 PM (IST)
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एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी कड़ी में वे हाल ही में गिर नेशनल पार्क में गाड़ी से उतरकर जंगल में घूमती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. मनमाने व्यहवार के आरोप के साथ वे विवादों के घेरे में नजर आईं.

वीडियो देखकर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो में रकुल जंगल के इलाके में गाड़ी से उतरकर आराम से घूमती नजर आईं, जिसे लेकर लोगों ने उन पर जंगल के नियम तोड़ने का आरोप लगाया.

इस विवाद को लेकर रविवार को गिर फॉरेस्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी है. गिर फॉरेस्ट के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि वायरल वीडियो कैंपस के गेट के बाहर का है, न कि जंगल के रिस्ट्रिक्टेड इलाके का. यह जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वे कैंपस के गेट के बाहर का है और रिस्ट्रिक्टेड इलाके का नहीं है.

ये भी पढ़ें: विजय को मुख्यमंत्री के रूप में देख भावुक हुईं तृषा कृष्णन, शपथ ग्रहण समारोह का Video वायरल

 

एक यूजर ने लिखा,

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, 'रकुल प्रीत सिंह रिस्ट्रिक्टेड नेशनल पार्क के अंदर ऐसे घूम रही हैं जैसे सुबह की सैर पर हों. उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने की इजाजत कैसे मिली? मशहूर हस्तियों के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए.'

दूसरे यूजर ने भी खास छूट और नियम तोड़ने की बात उठाई और वेीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सितारे अपनी मर्जी नहीं चला सकते.'

ये भी पढ़ें: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने किया कमाल, एडवांस बुकिंग ने छाप डाले करोड़ों

फिल्म प्रमोशन के लिए गुजरात पहुंची थी टीम

बता दें कि रकुल प्रीत सिंह, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी अभिनीत फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ के प्रमोशन के लिए गुजरात पहुंची थीं. प्रमोशन के दौरान टीम को गुजराती थाली का लुत्फ उठाते हुए भी देखा गया. आयुष्मान, रकुल और वामिका ने फिल्म के गाने ‘रूप दी रानी’ पर जमकर डांस भी किया.

टी-सीरीज और बी.आर. स्टूडियोज की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 11 May 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana Gir National Park Sara Ali Khan
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