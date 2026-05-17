पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद के कान्स 2026 डेब्यू को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही थी. हालांकि, अब आखिरकार उन्होंने 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कदम रख दिया है. कान्स 2026 से सनम सईद का पहला लुक सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

बैकलेस ड्रेस पहन रेड कार्पेड पर उतरीं सनम सईद

कान्स के रेड कार्पेट पर सनम सईद ऑफ-व्हाइट कलर का हैल्टर नेक बैकलेस ड्रेस पहनकर उतरीं. इस आउटफिट पर गई सिल्वर एम्बेलिशमेंट और बारीक कढ़ाई इसे रॉयल टच दे रही है. फ्लोई सिल्हूट और लेयर्ड डिजाइन पूरे लुक को ग्रेसफुल बना रहा है. इस लुक में सनम सईद ने ट्रेडिशनल और ग्लैम का बेहद खूबसूरत फ्यूजन पेश किया है. एक्ट्रेस के इस आउटफिट को हुसैन रेहर ने डिजाइन किया है.

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बालों में गजरा लगाए सनम सईद ने दिखाईं अदाएं

हेयरस्टाइल की बात करें तो सनम सईद ने बालों को नीट बन में स्टाइल किया गया है, जिसे गजरे से सजाया गया है. यही एलिमेंट उनके लुक में देसी चार्म जोड़ रहा है. साथ ही माथे पर सजा मांगटीका और स्टेटमेंट ईयर कफ ज्वैलरी पूरे लुक को यूनिक और रिच बना रहे हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सनम सईद ने सॉफ्ट ग्लैम लुक चुना है. न्यूड बेस, शार्प कंटूर, ब्राउन स्मोकी आईज और न्यूड लिप शेड उनके फीचर्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहे हैं.

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फैंस को पसंद आया सनम सईद का लुक

सोशल मीडिया पर सनम सईद की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस का ये रॉयल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जिनमें उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ झलक रहा है. हर फोटो में उनकी दिलकश अदाएं और स्टाइलिश प्रेज़ेंस देखने लायक है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

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