Box Office Record: 2025 में ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप 5 में सिर्फ एक साउथ मूवी
Box Office Record: 2025 में रिलीज हुई कई फिल्मों ने फर्स्ट वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. जिन 5 फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया उनमें साउथ की सिर्फ 1 फिल्म जगह बना पाई है.
2025 में थिएटर्स में अनगिनत बॉलीवुड और साउथ फिल्में रिलीज हुई हैं. कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की और धुआंधार कलेक्शन किया. लेकिन ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में तहलका मचाने के मामले में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा रहा और साउथ फिल्में पिछड़ गईं. रिलीज के फर्स्ट वीकेंड पर जिन 5 फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया उनमें 4 बॉलीवुड और साउथ की सिर्फ 1 फिल्म का नाम शुमार है.
छावा
- विक्की कौशल स्टारर हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'छावा' 14 फरवरी 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
- फिल्म में रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आए थे.
- लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी 'छावा' 2025 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है.
- बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड पर 121.43 करोड़ रुपए कमाए थे.
वॉर 2
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ओपनिंग वीकेंड पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.
- इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कियारा आडवाणी भी हैं.
- 'वॉर 2' ने फर्स्ट वीकेंड पर 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
सैयारा
- मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा 2025 की टॉप वीकेंड ओपनर्स की लिस्ट में शामिल है.
- 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डी लीड रोल में थे.
- सैयारा ने ओपनिंग वीकेंड पर 84.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
हाउसफुल 5
- अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 5' ने 6 जून 2025 को थिएटर्स में दस्तक दी थी.
- तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान भी थे.
- 'हाउसफुल 5' ने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर 81.85 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
कांतारा- चैप्टर 1
- फर्स्ट वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'कांतारा- चैप्टर 1' इकलौती साउथ फिल्म है.
- ऋषभ शेट्टी स्टारर ये फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है जो 2 अक्टूबर 2025 को ही रिलीज हुई है.
- 'कांतारा- चैप्टर 1' ने ओपनिंग वीकेंड पर 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
