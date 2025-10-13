एक्सप्लोरर
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Diwali 2025 Tamil-Telugu Films Box Office Clash: दिवाली के मौके पर 3 तमिल और 3 तेलुगु फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने होंगी. आइए जानते हैं कौन-सी फिल्म किस तारीख को रिलीज हो रही है.
इस साल दिवाली का त्योहार मनोरंजन से भरपूर होने वाला है. सिनेमाघरों में कई बड़ी और धांसू फिल्में त्योहार के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. थिएटर्स में जहां बॉलीवुड फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलेगा, तो वहीं तमिल और तेलुगु फिल्में भी आपस में टकराएंगी. दिवाली के मौके पर 3 तमिल और 3 तेलुगु फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने होंगी.
दिवाली पर रिलीज होंगी ये तीन तमिल फिल्में
डूड (Dude)
- तमिल रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म 'डूड' 17 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- कीर्तिस्वरन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू लीड रोल में दिखाई देंगे.
- 'डूड' में नेहा शेट्टी, आर. सरथकुमार, हृदयु हारून और रोहिणी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
डीजल
- तमिल एक्शन फिल्म 'डीजल' में हरीश कल्याण और अतुल्य रवि लीड रोल में दिखाई देंगे.
- फिल्म को शनमुगम मुथुसामी ने डायरेक्ट किया है और थर्ड आई एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है.
- 'डीजल' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
बायसन
- तमिल फिल्म 'बायसन एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसे मारी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन लीड रोल में हैं और ये फिल्म 17 अक्टूबर को पर्दे पर आएगी.
- 'बायसन' में अनुपमा परमेश्वरम भी अहम भूमिका अदा करने वाली हैं.
दिवाली पर रिलीज होंगी ये तीन तेलुगु फिल्में
तेलुसु कड़ा
- 'तेलुसु कड़ा' एक रोमांटिक तेलुगु फिल्म है जिसमें सिद्धु जोन्नालगड्डा, राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में हैं.
- इस फिल्म को नीरजा कोना ने डायरेक्ट किया है जो कि 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
के-रैंप
- किरण अब्बावरम और युक्ति थरेजा स्टारर फिल्म 'के-रैंप' एक रोमांटिक ड्रामा है.
- जैन्स नानी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 18 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों दस्तक देगी.
मिथरा मंडली
- विजयेंद्र एस के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मिथरा मंडली' 16 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- इस कॉमेडी फिल्म में प्रियदर्शी, निहारिका एनएम और राग मयूर जैसे कलाकार हैं.
- 'मिथरा मंडली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
