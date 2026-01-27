'बॉर्डर 2' फिल्म को लेकर इन दिनों काफी क्रेज है. फिल्म ने रिलीज के महज तीन में ही 100 करोड़ का कारोबार कर लिया था. तो वहीं अब एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही 200 करोड़ का भी कारोबार कर लेगी. ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों के क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म के कई सीन हैं जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इस फिल्म से कई सीन वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक सीन है जिसमें दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और सनी देओल की जोड़ी को ब्यूटी एंड द बीस्ट बुलाते हैं. ये काफी फनी और मजेदार सीन है. दरअसल फिल्म में सनी देओल का किरदार 'फतेह सिंह कलेर' एक स्ट्रिक्ट मेटोर होता है, जो अपने स्टूडेंट्स को हर गलती पर सजा देता है. ऐसे में कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे अरिजीत, अहान ये सभी उससे काफी डरते हैं.

वायरल हो रहे इस सीन में सनी देओल मोना सिंह को बाइक पर बैठाकर ला रहे होते हैं. तभी ग्राउंड पर सजा काट रहे दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी उन्हें देखते हैं तभी दिलजीत कहते हैं 'ब्यूटी एंड द बीस्ट', जो सनी देओल सुन लेते हैं और थोड़ा आगे जाकर रुक जाते हैं. इसके बाद अपने स्ट्रिक्ट अंदाज में सनी देओल दोनों से पूछते हैं कि आपने क्या कहा, पहले तो दोनों मना कर देते हैं कुछ नहीं सर. इसके बाद जब सनी और चिल्लाकर पूछते हैं तब दिलजीत पाजी हमारे कह ही देते हैं 'ब्यूटी एंड द बीस्ट सन'.

इस सीन पर थिएटर में भी लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे. इसके बाद सनी दोनों से कहते हैं 'शरम नहीं आती मैडम (मोना सिंह) को बीस्ट बोलेत हुए, माफी मांगो'. दोनों माफी मांग लेते हैं और राउंड कम्प्लीट करने जाते हैं. मोना सिंह कहती हैं आपने मुझे बीस्ट बना दिया, तो सनी हंसते हुए कहते हैं कि मैंने खुद को भी तो ब्यूटी कहा है ना.

ये सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फिल्म से ये फनी मोमेंट लोगों को जितना थिएटर में हंसा रहा है, उतना ही रियल लाइफ में भी हंसा रहा है. बता दें कि ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही फिल्म बम्पर कमाई कर रही है.