हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ ने सनी देओल और मोना सिंह की जोड़ी को बताया 'ब्यूटी एंड द बीस्ट', सोशल मीडया पर जमकर वायरल हो रहा 'बॉर्डर 2' का ये सीन

दिलजीत दोसांझ ने सनी देओल और मोना सिंह की जोड़ी को बताया 'ब्यूटी एंड द बीस्ट', सोशल मीडया पर जमकर वायरल हो रहा 'बॉर्डर 2' का ये सीन

Border 2 Viral Scenes: 'बॉर्डर 2' फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, फिल्म को लेकर लगों का क्रेज इतना है कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म के कई सीन वायरल कर दिए गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Jan 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

'बॉर्डर 2' फिल्म को लेकर इन दिनों काफी क्रेज है. फिल्म ने रिलीज के महज तीन में ही 100 करोड़ का कारोबार कर लिया था. तो वहीं अब एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही 200 करोड़ का भी कारोबार कर लेगी. ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों के क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म के कई सीन हैं जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

इस फिल्म से कई सीन वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक सीन है जिसमें दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और सनी देओल की जोड़ी को ब्यूटी एंड द बीस्ट बुलाते हैं. ये काफी फनी और मजेदार सीन है. दरअसल फिल्म में सनी देओल का किरदार 'फतेह सिंह कलेर' एक स्ट्रिक्ट मेटोर होता है, जो अपने स्टूडेंट्स को हर गलती पर सजा देता है. ऐसे में कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे अरिजीत, अहान ये सभी उससे काफी डरते हैं.

वायरल हो रहे इस सीन में सनी देओल मोना सिंह को बाइक पर बैठाकर ला रहे होते हैं. तभी ग्राउंड पर सजा काट रहे दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी उन्हें देखते हैं तभी दिलजीत कहते हैं 'ब्यूटी एंड द बीस्ट', जो सनी देओल सुन लेते हैं और थोड़ा आगे जाकर रुक जाते हैं. इसके बाद अपने स्ट्रिक्ट अंदाज में सनी देओल दोनों से पूछते हैं कि आपने क्या कहा, पहले तो दोनों मना कर देते हैं कुछ नहीं सर. इसके बाद जब सनी और चिल्लाकर पूछते हैं तब दिलजीत पाजी हमारे कह ही देते हैं 'ब्यूटी एंड द बीस्ट सन'.

इस सीन पर थिएटर में भी लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे. इसके बाद सनी दोनों से कहते हैं 'शरम नहीं आती मैडम (मोना सिंह) को बीस्ट बोलेत हुए, माफी मांगो'. दोनों माफी मांग लेते हैं और राउंड कम्प्लीट करने जाते हैं. मोना सिंह कहती हैं आपने मुझे बीस्ट बना दिया, तो सनी हंसते हुए कहते हैं कि मैंने खुद को भी तो ब्यूटी कहा है ना.

ये सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फिल्म से ये फनी मोमेंट लोगों को जितना थिएटर में हंसा रहा है, उतना ही रियल लाइफ में भी हंसा रहा है. बता दें कि ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही फिल्म बम्पर कमाई कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Border 2 Viral Scene
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? जानें सब कुछ
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Chitra Tripathi: सबका साथ सवर्ण पर आघात! | UGC New Rules Row | Dharmendra Pradhan | Mahadangal
India-EU Trade Deal: PM Modi ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील का किया एलान | FTA 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? जानें सब कुछ
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget