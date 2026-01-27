हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2 Box Office Day 5: आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी 'बॉर्डर 2', दो बजे तक हो चुकी है इतने करोड़ की कमाई

Border 2 Box Office Day 5: आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी 'बॉर्डर 2', दो बजे तक हो चुकी है इतने करोड़ की कमाई

Border 2 Box Office Day 5: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर पांचवे दिन भी बंपर कमाई कर रही है. वीक डेज होने के बावजूद इस फिल्म का कलेक्शन बाकियों से बहुत आगे है. जानें मंगलवार का कलेक्शन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Border 2 Box Office Day 5: बॉलीवुड की वॉर-एक्शन 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में छावा, गदर 2 से लेकर धुरंधर तक सभी को पीछे कर दिया है. चार दिनों के ओपनिंग वीक पर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद ये फिल्म आज पांचवे दिन भी शानदार कमाई कर रही है. वीक डेज होने के बावजूद इस फिल्म का कलेक्शन बाकियों से बहुत आगे है. आपको बताते हैं कि मंगलवार की कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में

सबसे पहले जानते हैं कि 'बॉर्डर 2' ने चार दिनों में कितना कलेक्शन किया

  • 'बॉर्डर 2' को पहले दिन 30 करोड़ की ओपनिंग मिली. दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 36.5 करोड़ की कमाई की. फर्स्ट डे के मुकाबले दूसरे दिन कलेक्शन में 21.67% का ग्रोथ रहा. 
  • तीसरे दिन यान रविवार को फिल्म का कलेक्शन रिकॉर्ड 49.32% की ग्रोथ के साथ 54.5 करोड़ तक पहुंच गया.
  • इसके बाद भी कमाई रुकी नहीं. चौथे दिन रिपब्लिक डे पर फिल्म ने 8.26% ग्रोथ के साथ 59 करोड़ कमाए. इस कलेक्शन के साथ इस 'बॉर्डर 2' फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई. साथ ही इसने 'टाइगर 3' (58 करोड़), 'पुष्पा 2' (46.4) करोड़ 'बाहुबली 2' (40.25) करोड़, 'एनिमल' (40.06) करोड़ और 'गदर 2' (38.7 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ा और नंबर वन की गद्दी पर काबिज हो गई.

'बॉर्डर 2' का पांचवें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 5) 

ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक आज मंगलवार को दोपहर एक बजे तक फिल्म *4.72 करोड़ कमा चुकी है. इस कमाई के साथ 'बॉर्डर 2' का इंडिया नेट कलेक्शन 184.72 करोड़ हो चुका है. ( फाइनल आंकड़ें 10 बजे तक आएंगे)

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (पांचवां दिन)
पहला दिन 30  करोड़
दूसरा दिन 36.5 करोड़
तीसरा दिन 54.5 करोड़
चौथा दिन 59 करोड़
पांचवां दिन  4.72 करोड़ (2 बजे तक का कलेक्शन)
टोटल कलेक्शन 184.72 करोड़

 

'बॉर्डर 2' फिल्म की पांचवें दिन की ऑक्यूपेंसी 

मंगलवार को मॉर्निंग शोज में बॉर्डर 2 की ऑक्यूपेंसी 11.21% दर्ज की गई है. काम काजी दिन होने के नाते पहले चार दिनों के मुकाबले ये काफी कम है. 

ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है 'बॉर्डर 2'

ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, ''बॉर्डर 2' को इस वक्त कोई रोक नहीं पा रहा. फिल्म ने प्री-रिलीज सभी उम्मीदों को काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को भी इसकी धुआंधार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने पूरी तरह शांत कर दिया है.'

उन्होंने आगे लिखा, ''बॉर्डर 2' इस वक्त पूरी तरह ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है. अब मंगलवार से गुरुवार तक का कलेक्शन यह साफ करेगा कि फिल्म की रफ्तार कितनी लंबी और कितनी मजबूत रहने वाली है.'

मेकर्स का दावा- फिल्म ने चार दिनों में कमाए 193 करोड़

'बॉर्डर 2' की प्रोड्यूसर कंपनी टी-सीरीज ने भी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ें जारी किए हैं. एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा गया है- 'जब हिंदुस्तान को कोई कहानी पसंद आती है तो ऐसा होता है.' इसके साथ ही मेकर्स ने कमाई के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि फिल्म ने चार दिनों में 193.48 करोड़ का कलेक्शन किया है. मेकर्स ने इसे हिंदुस्तान की जीत बताया है.


Border 2 Box Office Day 5: आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी 'बॉर्डर 2', दो बजे तक हो चुकी है इतने करोड़ की कमाई

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह द्वारा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं. वरुण धवन परम वीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार में दिखे हैं.

*ये आंकड़ें फाइनल नहीं हैं. कलेक्शन के फाइनल आंकड़ें रात 10 बजे तक आएंगे. स्टोरी लगातार अपडेट हो रही है)

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)

Published at : 27 Jan 2026 01:55 PM (IST)
