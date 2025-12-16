सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. अभी तक फिल्म के सिर्फ पोस्टर्स ही रिलीज हुए हैं. अब फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला है. फिल्म की पहली झलक देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं फिल्म का टीजर कब रिलीज होगा.

कब देख पाएंगे फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर?

बॉर्डर 2 का टीजर आज यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर रिलीज हो रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि टीजर दोपहर 1.30 बजे आएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म का टीजर 2 मिनट का है. फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है. तो फिल्म का टीजर भी टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा.

टी-सीरीज ने यूट्यूब पर बॉर्डर 2 टीजर का काउंटडाउन शुरू कर दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद और साल का सबसे ग्रैंड टीजर लॉन्च- एक साथ.

फिल्म में नजर आएंगे ये एक्टर्स

ये फिल्म 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. बॉर्डर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच के 1971 के युद्ध पर आधारित है. फिल्म में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और संघर्ष दिखाया गया था. फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था. अब बॉर्डर 2 के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान को मजा चखाने आ रहे हैं. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. सनी देओल को एक बार फिर इस फिल्म में देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

टीजर रिलीज से पहले फिल्म की टीम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची. इस दौरान भूषण कुमार, निधि दत्ता और अहान शेट्टी नजर आए थे. इस दौरान सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन नहीं दिखे थे. सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.