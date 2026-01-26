कभी फैन के तौर पर अटेंड किया था दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, अब बॉर्डर 2 में निभाया बहन का रोल

बॉर्डर 2 ने 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म पर फैंस बहुत प्यार लुटा रहे हैं. एक्ट्रेस इशिका गगनेजा ने भी फिल्म में काम किया है. इस फिल्म में वो दिलजीत दोसांझ की बहन के रोल में नजर आई हैं. अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि वो दिलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी फैन हैं.

उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो दिलजीत का कॉन्सर्ट अटेंड करते दिखी. इसके बाद उन्होंने दिलजीत संग फिल्म के कुछ सीन शेयर किए. इसके बाद वो थिएटर में बॉर्डर 2 देखती नजर आईं. वो वीडियो में काफी एक्साइटेड नजर आईं.

वीडियो पोस्ट कर लिखा ये कैप्शन

View this post on Instagram A post shared by Ishika Gagneja (@ishika.gagneja)

उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- दिलजीत दोसांझ वीर जी. आपके साथ काम करना सपने के सच होने जैसा है. आपके अंदर को दया और विनम्रता है वो हर किसी में नहीं देखने को मिलती. 2024 में मैंने फैन की तरह आपका कॉन्सर्ट अटेंड किया था और भीड़ में खड़े रहकर मेनिफेस्ट किया था कि आपके साथ काम करूं. एक साल बाद मैंने आपके साथ बॉर्डर 2 शूट की और 2026 में मैंने खुद को आपकी बहन का रोल निभाते हुए देखा. मैं बहुत आभारी हूं इस यूनिवर्स और जिनके साथ काम किया उनका. दिल से थैंक्यू. बॉर्डर 2 थिएटर में लगी है.

बता दें कि एक्ट्रेस की ये वीडियो वायरल हो गई है. इस वीडियो को 4.6 मिलिन व्यूज (खबर लिखे जाने तक) मिले हैं.

फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म ने तीन दिन में 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. अब चौथे दिन भी फिल्म से शानदार कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है. फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का भी फायदा मिलने की उम्मीदें हैं.