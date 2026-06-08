LIVE: सोनिया-ममता-तेजस्वी... इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे ये नेता, थोड़ी देर में मीटिंग

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA Bloc Meeting LIVE: सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव... इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे ये नेता, थोड़ी देर में मीटिंग

INDIA Bloc Meeting LIVE: सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव... इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे ये नेता, थोड़ी देर में मीटिंग

INDIA Bloc Meeting Hindi News Live: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में 23 दल शामिल हो रहे हैं. जहां डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई है, वहीं विजय की टीवीके इसका पार्ट बन सकती है.

By : ऋषि कांत  | Updated at : 08 Jun 2026 12:14 PM (IST)

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INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया ब्लॉक की मीटिंग
Source : PTI

Background

दिल्ली में विपक्षी INDIA ब्लॉक की बैठक (INDIA Bloc Meeting Delhi) होगी, जिसमें बीजेपी से मुकाबला करने और एकजुट होकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. विपक्ष की ये बैठक ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब’ में होगी. इस बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और शिवसेना (उबाठा) के उद्धव ठाकरे समेत 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को बताया कि 23 राजनीतिक दलों ने इंडिया की बैठक में भागीदारी की पुष्टि की है. रमेश ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है. डीएमके और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जबकि  थलापति विजय की टीवीके के गठबंधन के एक नए घटक के रूप में भाग लेने की संभावना है.

आम आदमी पार्टी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से दूरी बना चुकी है जबकि द्रमुक ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे संबंध तोड़कर टीवीके (TVK) नीत सरकार में शामिल होने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने की घोषणा की है. गठबंधन भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श करेगा और राज्यों के आगामी चुनावों तथा 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए एकजुट मोर्चा के रूप में पेश करने का प्रयास करेगा. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालिया हार ने भी विपक्षी गठबंधन को देश में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने पर मजबूर किया है. 

12:14 PM (IST)  •  08 Jun 2026

INDIA Bloc Meeting LIVE: राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती भी पहुंचे

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंच चुके हैं. उनके अलावा महबूबा मुफ्ती भी बैठक में पहुंचीं.

12:05 PM (IST)  •  08 Jun 2026

INDIA Bloc Meeting LIVE: बैठक में कौन-कौन नेता पहुंचे?

इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं. उनके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, टीएमसी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और राजद से तेजस्वी यादव पहुंचे. थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो जाएगी. 

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RAHUL GANDHI INDIA Bloc Meeting MAMATA BANERJEE
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