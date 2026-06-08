पाई-पाई को तरस गई थी पहली फिल्म, अब 263 करोड़ की मालकिन है ये लेडी सुपरस्टार

Guess Who: 2000 के दशक की शुरुआत में कई हसीनाओं ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी. कई एक्ट्रेसेस ज्यादा सफल नहीं रहीं, तो कई एक्ट्रेसेस ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. आज हम भी आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जो एक से बढ़कर एक सुपरस्टार की हीरोइन रहीं और उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया है. हालांकि इस अदाकारा का डेब्यू बॉलीवुड में बहुत बुरा साबित हुआ था.

डिजास्टर निकली थी कैटरीना की पहली फिल्म

सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये हसीना हैं कौन? यहां हम आपसे बात कर रहे हैं जानी-मानी और खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की. एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म 'बूम' से की थी. पहली ही फिल्म में उन्हें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला था. लेकिन, उनकी पहली ही फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस गई थी.

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बजट भी नहीं निकाल पाई थी बूम

कैटरीना कैफ की पहली फिल्म का डायरेक्शन कैजाद गुस्तान ने किया था. वहीं इसकी प्रोड्यूसर थीं जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, जैकी और उनकी पत्नी ने इस फिल्म पर 8 करोड़ रुपये खर्च किए थे. हालांकि उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था. भारत में बूम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 6.23 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था. बूम अपना बजट भी नहीं वसूल पाई थी.

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करोड़ों की मालकिन हैं कैटरीना

चाहे कैटरीना की पहली फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई थीं और टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हुईं. अभिनेत्री ने अपने करियर में मैंने प्यार क्यों किया, वेलकम, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, सूर्यवंशी, भारत, बैंग बैंग, तीस मार खान, दे दना दन, रेस, सिंह इज किंग, पार्टनर, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब तक है जान और धूम 3 जैसी शानदार फिल्में दी हैं. फिनकैश की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ 263 करोड़ रुपये है. कैटरीना आखिरी बार फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं, जो फ्लॉप साबित हुई थी.

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