US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 

American Tourist in Bihar: जहां एक तरफ बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका से आया एक टूरिस्ट बिहार घूमने को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर tonykmontana नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में यह विदेशी पर्यटक भोगलपुर की यात्रा का अनुभव लेने के लिए जितना उत्साह में दिख रहा है शायद ही कोई भोगलपुर निवासी होगा. तेज धूप और गर्मी के बावजूद उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता है. जिस समय ज्यादातर लोग गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय यह टूरिस्ट बिहार की बाजारों, सड़क और लोगों के बीच घूमता नजर आ रहा है. यही वजह है कि उसका यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.

Google Maps ने दिखाया 4 घंटे, लेकिन बिहारियों ने बढ़ा दिया एक्साइटमेंट

वीडियो में टूरिस्ट बताता है कि वह पहले किसी भी जगह जाने के लिए Google Maps पर पूरी तरह भरोसा करता था. लेकिन बिहार आने के बाद उसका यह भरोसा थोड़ा कम हो गया. उसने जब भोगलपुर पहुंचने का रास्ता चेक किया तो Google Maps ने करीब 4 घंटे का समय बताया. वहीं आसपास के लोगों से बात करने पर उसे पता चला कि यहां के लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि यह रास्ता तो 20 मिनट में भी पूरा हो सकता है. यह बात सुनकर वह और ज्यादा उत्साहित हो गया. वीडियो में वह इस पूरे अनुभव को हंसते हुए शेयर करता है, जिसे देखकर लोग भी खूब मजे ले रहे हैं.

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बिहार के लोगों और खाने की तारीफ करता दिखा विदेशी मेहमान

सिर्फ रास्तों की बात ही नहीं, बल्कि यह टूरिस्ट अपने व्लॉग में बिहार के लोगों की भी जमकर तारीफ करता दिखाई देता है.

वह रास्ते में कई लोगों से बातचीत करता है और उनकी मेहमाननवाजी की तारीफ करता है. इतना ही नहीं, वीडियो में वह नाव पर बैठकर गंगा नदी के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए भी दिखाई देता है. इस दौरान वह गंगा की खूब तारीफ करता है. साथ ही बिहार के मशहूर मटन के स्वाद कि भी तारीफ करता है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि वह बिहार की संस्कृति, लोगों और खाने का भरपूर आनंद ले रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, "मैंने पहली बार किसी को भोगलपुर जाने के लिए इतना उत्साहित देखा है." दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, "लगता है बिहार में सबसे ज्यादा मजे यही विदेशी टूरिस्ट कर रहा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसने तो भोगलपुर को किसी विदेशी टूरिस्ट स्पॉट जैसा बना दिया." वहीं एक और यूजर ने कहा, "यह बिहार का आनंद मुझसे ज्यादा ले रहा है, जबकि मैं पिछले 20 साल से यहां रह रहा हूं." लोगों को इस टूरिस्ट का उत्साह और बिहार को देखने का नजरिया काफी पसंद आ रहा है, जिसके कारण यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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