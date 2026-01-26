कौन है बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह? दे चुके हैं केसरी जैसी हिट फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन है बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह? दे चुके हैं केसरी जैसी हिट फिल्में

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं अनुराग सिंह के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Jan 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म बॉर्डर 2 इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. बॉर्डर 2 ने तीन दिन में 121 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म में अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. अनुराग सिंह को अपने काम के लिए काफी सराहा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं अनुराग सिंह के बारे में.

अनुराग सिंह का जन्म 17 नवंबर 1975 को हुआ था. अनुराग डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. वो हिंदी और पंजाबी सिनेमा में काम करते हैं. अनुराग ने कई शानदार फिल्में बनाई हैं. उन्होंने सबसे पहले 1997 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी. इसका नाम था कैसे जीबो रे. इसे उन्होंने डायरेक्ट किया था. 

अनुराग सिंह ने बनाई ये फिल्में

इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म रकीब को डायरेक्ट किया. ये फिल्म 2007 में आई थी. फिर अनुराग ने कई सालों तक पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया. उन्होंने Yaar Annmulle, जट एंड जूलियट, जट एंड जूलियट 2, डिस्को सिंह, पंजाी 1984, सुपर सिंह जैसी फिल्में बनाई. कुछ फिल्मों को उन्होंने डायरेक्शन के साथ-साथ लिखा भी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anurag Singh (@anurag_singh_films)

केसरी से किया धमाका

अनुराग की फिल्मों को फैंस बहुत पसंद करते हैं. 2019 में उन्होंने अक्षय कुमार की केसरी फिल्म बनाई. केसरी को बहुत तारीफें मिलीं. फिल्म ने शानदार कमाई की और कई रिकॉर्ड तोड़े. केसरी ने दुनियाभर में 208.8 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और लिखा भी था. 2019 में उन्होंने पंजाबी फिल्म Shadaa को प्रोड्यूस किया. फिर 2022 में उन्होंने हिंदी फिल्म जुग जुग जियो को लिखा. अब वो बॉर्डर 2 लेकर आए हैं. इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया और लिखा भी है.

हाल ही में बॉर्डर 2 के बारे में बात करते हुए अनुराग सिंह ने फिल्म की शूटिंग में जो चैलेंजस आए उसे लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'स्केल बहुत बड़ा था. 300 से 400 क्रू मेंबर्स थे सेट पर. हम रियल लोकेशन पर शूट कर रहे थे. ग्रीन स्क्रीन नहीं थी. हमने देहरादून, झांसी में शूट किया. वहां बहुत ठंड थी तो उससे भी डील किया.'

अनुराग ने अब के बरस, अंदाज और हमको दीवाना कर गए जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. पर्सनल लाइफ में अनुराग सिंह ने एक्ट्रेस Madhurjeet Sarghi संग शादी की है. उन्हें एक बेटा भी है. 

Published at : 26 Jan 2026 04:35 PM (IST)
