ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'

ईरान में भारत के दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी यात्रा सलाह (ट्रैवल एडवाइजरी) दोहराई है. दूतावास ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा करने से बचें. दूतावास की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि इलाके में हाल की घटनाओं को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की अपनी पिछली सलाह दोहराई जाती है. इसके साथ ही, जो भारतीय नागरिक इस समय ईरान में मौजूद हैं, उन्हें उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द देश से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

दूतावास ने इस बात की तरफ इशारा किया कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सतर्कता बरतना आवश्यक है. ऐसे में भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले नई सरकारी एडवाइजरी की जांच करें और स्थिति सामान्य होने तक गैर-जरूरी यात्रा से बचें. वहीं, ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध परिवहन विकल्पों के माध्यम से सुरक्षित स्थान या देश से बाहर निकलने की योजना बनाने को कहा गया है.

Embassy of India in Iran- "In view of the latest developments in the region, the Embassy reiterates its earlier advice to all Indian Nationals to avoid any travel to Iran. Indian Nationals presently in Iran are also advised to exit the country by available means of transport." pic.twitter.com/Llu281nyXg — ANI (@ANI) June 8, 2026

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ईरान में एयरपोर्ट बंद

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पश्चिमी ईरान के केरमानशाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सभी उड़ानों को रद्द करने की घोषणा की है. यह फैसला क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के बाद लिया गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, यह घोषणा उस समय की गई जब आज सुबह इजरायल की ओर से तेहरान के अलावा इस्फ़हान और तबरीज़को निशाना बनाकर हमले किए जाने की खबरें सामने आईं. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अगली सूचना तक यात्रा योजनाओं की पुष्टि करने और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की अपील की है.

ईरान-इजरायल तनाव और बढ़ा

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की ओर से इजरायल पर रॉकेट दागे जाने के बाद यरूशलेम के साथ-साथ रामल्लाह और डेड सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट की स्थिति बनी रही. विभिन्न पक्षों की ओर से हमलों और जवाबी कार्रवाई के दावे किए गए हैं. साथ ही, यमन के विद्रोही गुट ने भी इजरायल के जाफा क्षेत्र में संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है.

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