बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा फेरबदल, BCB का अध्यक्ष बना पूर्व क्रिकेटर; आते ही कर दिया बड़ा एलान

बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा फेरबदल, BCB का अध्यक्ष बना पूर्व क्रिकेटर; आते ही कर दिया बड़ा एलान
Tamim Iqbal New BCB President; बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं. उन्होंने एकतरफा अंदाज में चुनाव जीता.
बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. शेर ए बांग्ला स्टेडियम में यह चुनाव हुआ, जहां 75 में से 73 वोट तमीम इकबाल के पक्ष में पड़े. केवल 37 साल की उम्र में इकबाल ने बीसीबी का अध्यक्ष पड़ संभाला है. तमीम इकबाल 4 साल ताल अध्यक्ष पड़ पर बने रहेंगे.
आपको याद दिला दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया था. उसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जो अब तक बोर्ड का कामकाज संभाल रही थी, लेकिन अब तमीम इकबाल पूर्ण रूप से अध्यक्ष चुने गए हैं.
अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद तमीम इकबाल ने कहा कि यहां बहुत सारी खामियां हैं और हम सभी संवैधानिक सुधारों पर सहमत हैं. इस पर अगली वार्षिक बैठक में चर्चा की जाएगी. यह ऐसा बोर्ड नहीं रहा जहां एक व्यक्ति कुछ कहे तो वह पत्थर की लकीर बन जाएगा. इकबाल ने कहा कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. तमीम इकबाल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी बदलाव जरूरी होगा, वह किया जाएगा.
तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 391 मैचों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया. 243 वनडे मैचों में उनके नाम 8357 रन हैं, इस फॉर्मेट में उन्होंने 14 शतक और 56 अर्धशतक भी लगाए हैं. वहीं 70 टेस्ट मैचों में तमीम ने 5134 रन बनाए. रेड बॉल क्रिकेट में उनके नाम 10 सेंचुरी हैं. उन्होंने बांग्लादेश के लिए 78 टी20 मैच भी खेले जिनमें उन्होंने 1758 रन बनाए.
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