'भूत बंगला' ने रचा इतिहास, अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड रिलीज में बनी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' थिएटर में लगी है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत पसंद किया जा रहा है. 50 दिनों के बाद भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म अक्षय कुमार के करियर की पोस्ट कोविड रिलीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने टोटल नेट 198.43 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनी है.

फिल्म ने 78.43 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट कमा लिया है.

फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 57.55 करोड़ कमाए.

वर्ल्डवाइड फिल्म ने 291.69 करोड़ कमा लिया है.

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फिल्म ने पहले हफ्ते में 95.68 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 48.23 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 23.1 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 14.2 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 7.15 करोड़, छठे हफ्ते में 5.45 करोड़, सातवें हफ्ते में 4.4 करोड़ कमाए. फिल्म ने 50वें दिन 7 लाख और 51वें दिन 10 लाख कमाए.

इसी के साथ फिल्म ने हाउसफुल 5 को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म पोस्ट कोविड रिलीज में अक्षय कुमार के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. हाउसफुल 5 ने 198.41 करोड़ कमाए थे.

अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड ग्रॉसर

'भूत बंगला'- 198.43 करोड़

'हाउसफुल 5'- 198.41 करोड़

'सूर्यवंशी'- 195.04 करोड़

'ओएमजी 2'- 150 करोड़

'स्काई फोर्स'- 134.93 करोड़

'केसरी चैप्टर 2'- 94.48 करोड़

'सम्राट पृथ्वीराज'- 68 करोड़

'बड़े मियां छोटे मियां'- 66 करोड़

'जॉली एलएलबी 3'- 65.61 करोड़

'राम सेतु' - 64 करोड़

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फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. कई सालों बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने साथ काम किया है. प्रियदर्शन और अक्षय 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं. अब 'भूत बंगला' भी शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म में मिथिला पालकर, वामिका गब्बी, तबु, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे स्टार्स हैं.