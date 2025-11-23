बॉलीवुड स्टार्स हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी फिल्मों, ग्लैमर और लाइफस्टाइल की खबरें मीडिया में छाई रहती हैं. अब उनके बच्चे भी अपनी पढ़ाई और हायर एजुकेशन की वजह से सुर्खियों में आने लगे हैं. अक्षय कुमार से लेकर करिश्मा कपूर तक के बच्चे ने विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, जहां वे अपने करियर के साथ-साथ अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं. कुछ बिजनेस और मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो कुछ आर्ट्स और फिल्म में. ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि कौन-सा स्टार किड किस देश और किस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है.

आरव भाटिया

अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया लंदन में एक यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने मुंबई के इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल में अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से ग्रेजुएशन किया.

समायरा कपूर

समायरा कपूर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से की है. अब वो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो कि 2027 में कंप्लीट हो जएगी. वहीं करिश्मा कपूर की बेटी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं.





त्रिशला दत्त

संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त ने न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से क्रिमिनल लॉ में स्नातक की पढ़ाई की और बाद में हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है. वह एक फोरेंसिक साइंटिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं और फिलहाल अमेरिका में रहती हैं.





निसा देवगन

काजोल की बेटी निसा देवगन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से माध्यमिक शिक्षा पूरी की. अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, वह स्विट्जरलैंड गईं, जहाँ उन्होंने ग्लियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की पढ़ाई की.



सुहाना खान

शाहरुख़ खान की बेटी सुहाना खान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह एक्टिंग में करियर बना रही हैं. उन्होंने लंदन के आर्डिंगली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से एक्टिंग में डिग्री हासिल की.

वहीं आर्यन खान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल और फिर लंदन के सेवनओक्स स्कूल से पूरी की. उन्होंने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में स्नातक की डिग्री हासिल की.



