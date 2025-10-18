बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास न तो फिल्मों की कमी है और न ही उनका पब्लिक अपीयरेंस कम हुआ है. फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं. स्टार पॉवर ऐसा है कि दर्शक इनकी फिल्मों का इंतजार भी करते हैं. इन सबके बावजूद ये एक्टर पिछले कई सालों से एक भी बॉक्स ऑफिस हिट नहीं दे पाए.

हां ये शॉकिंग जरूर है लेकिन डेटा जो तस्वीर दिखाता है उससे इस शॉकिंग बात से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे एक नहीं बल्कि 3 नाम हैं जो पिछले कई सालों से एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं दे पाए हैं. नीचे आप इन एक्टर्स के बारे में डेटा देख सकते हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने नहीं दी 9 सालों से एक भी हिट

सिद्धार्थ मल्होत्रा की साल 2014 में आई 'एक विलेन' के बाद 2016 में 'कपूर एंड सन्स' ने हिट का टैग पाया. इसके बाद से अभी तक 9 साल हो चुके हैं और उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई. तब से लेकर इस साल रिलीज हुई 'परम सुंदरी' तक, उनकी 9 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं.





संजय दत्त ने 13 सालों से नहीं दी एक भी हिट फिल्म

संजय दत्त की आखिरी हिट हिंदी फिल्म 'सन ऑफ सरदार' थी जो साल 2012 में रिलीज हुई थी. तब से लेकर अभी तक पिछले 13 सालों में संजू बाबा की 13 हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई हैं. हालांकि, इस बीच उनकी एक फिल्म 'केजीएफ 2' ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन ये सैंडलवुड फिल्म थी न कि बॉलीवुड.





जाह्नवी कपूर ने 7 साल से नहीं दी एक भी हिट

जाह्नवी कपूर जेन जी से लेकर मिलेनियल तक सबकी पसंद हैं. उनकी फिल्मों का इंतजार भी होता है लेकिन फैंस को ये सुनकर बुरा लग सकता है कि उनकी डेब्यू फिल्म 'धड़क' जो 2018 में रिलीज हुई थी, उसके बाद एक भी हिट फिल्म उनके खाते में नहीं आ पाई है. इन 7 सालों में उन्होंने 8 फिल्में दी हैं और आखिरी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है.



