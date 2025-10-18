हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक

Must Watch Martial Arts Film: 1970 के दशक को मार्शल आर्ट्स फिल्मों का गोल्डन एज कहा जाता है. इस दौर में एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट्स फिल्में रिलीज हुई थी. यहां जानिए इन बेहतरीन फिल्मों के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 07:10 PM (IST)
हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलती है. लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट्स फिल्मों के दीवाने हैं तो आपको 1970 के दशक में बनीं हॉलीवुड की इन मास्टरपीस को तो जरूर एंजॉय करना चाहिए. उस दौर में मार्शल आर्ट्स पर बनी इन फिल्मों को काफी पसंद किया गया. यहां जान लीजिए लिस्ट के सभी नाम. 

मस्ट वॉच हैं ये मार्शल आर्ट्स फिल्में

1. द चाइनीज बॉक्सर – 1970
शॉ ब्रदर्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को अब तक की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स फिल्मों की लिस्ट में देखा जाता है. फिल्म की कहानी इसके डायरेक्टर खुद जिम्मी वांग यू ने लिखी है. यहां तक कि फिल्म में उन्होंने ही लीड रोल प्ले किया है. इसी फिल्म से इंस्पायर हो कर मेकर्स ने कई बेहतरीन कुंग फू फिल्मों को जन्म दिया है.
2. अ टच ऑफ जेन – 1971
इस फिल्म को दो भागों में थिएटर्स में रिलीज किया गया था. पहला पार्ट 1970 को आया तो वहीं दूसरे भाग ने 1971 में थिएटर्स में अपनी एंट्री ली. इस फिल्म के डायरेक्टर किंग हु ने अपनी इस मास्टरपीस के जरिए बाकी सभी मार्शल आर्ट्स फिल्मों को एक नई दिशा दी है. इस फिल्म में आपको बेस्ट कैमरा एंगल्स के साथ रंगीन और खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलेंगे. फिल्म की कहानी एक टीचर और महिला योद्धा की है जो एक साथ मिलकर करप्ट ऑफिसर का भांडा फोड़ते हैं.
3. फीस्ट ऑफ फ्यूरी – 1972
ब्रूस ली ने अपनी इस बेहतरीन फिल्म से ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया था. इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स और जबरदस्त एक्शन का प्रमाण भी दिया जिससे फैंस का एंटरटेनमेंट दुगना हो गया. इस फिल्म को ब्रूस ली की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है.
4. एंटर द ड्रैगन – 1973
इस फिल्म में भी ब्रूस ली ने अपने कमाल के एक्शन और स्टंट्स से खूब वाहवाही बटोरी थी. ऐसा माना जाता है कि अभिनेता की इस फिल्म ने कुंग फू क्रेज को 1970 के दशक में नया मुकाम दे दिया था. आपको भी एक बार तो इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना चाहिए.
5. फाइव शाओलिन मास्टर्स – 1975
शॉ ब्रदर्स ने अपनी इस फिल्म के जरिए स्टूडियो को सभी बड़े स्टार्स को एक साथ ला कर खड़ा कर दिया था. फिल्म में पांच अलग–अलग हीरोज के साथ पांच खलनायकों को भी देखा गया. सबसे खास बात इस फिल्म की ये रही इन पांच अलग हीरोज ने ऑडियंस को अपने अलग मार्शल आर्ट्स फॉर्म दिखा कर बहुत इंप्रेस किया.
6. डिसाइपल्स ऑफ शाओलिन – 1975
1970 के दशक में ये सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स पर बनी फिल्म थी. इस फिल्म को बनाने के लिए उस जमाने के सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्ममेकर्स ने एक साथ काम किया था. इस फिल्म के जरिए दर्शकों को परफेक्ट फाइट सीन्स का एक्सपीरियंस हुआ था.
7. सीक्रेट राइवल्स – 1976
1976 तक आते–आते शॉ ब्रदर्स का दबदबा बनने लगा और कई मार्शल आर्ट्स फिल्में उनके सामने फ्लॉप साबित हुई. लेकिन इस फिल्म ने अपने टॉप क्लास कंटेंट के जरिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. इस फिल्म में आपको बेस्ट मार्शल आर्ट्स कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी. जबरदस्त एक्शन सींस के साथ फिल्म के चीजी पंचलाइन आपको पेट पकड़कर हंसने पर भी मजबूर कर देंगे.
8. एक्जीक्यूशनर्स फ्रॉम शाओलिन – 1977
इस फिल्म को भी शॉ ब्रदर्स ने बनाया था. फिल्म की खासियत पै मेई रहें. सफेद दाढ़ी और बाल में इस कुंग फू मास्टर का किरदार काफी पॉपुलर हुआ. फिल्म में शाओलिन मार्शल आर्ट्स को फैंस्टसी एलिमेंट्स का साथ कंबाइन किया गया ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो सके.
9.  द 36 चैंबर ऑफ शाओलिन – 1978
इस फिल्म को अब तक का सबसे बेहतरीन ओल्ड स्कूल कुंग फू मूवी कहा जाता है. 1978 में इस फिल्म ने कई बेहतरीन मार्शल आर्ट्स फिल्मों से कड़ा मुकाबला करते हुए अपनी अलग जगह बनाई. इस मास्टरपीस में आपको एक से बढ़कर एक कई सारे ट्रेनिंग सेशंस देखने को मिलेंगे.
10. लास्ट हुर्रा फॉर शिवलरी – 1979
मेकर्स ने इस फिल्म के जरिए ग्रैंड स्केल में वायलेंट एक्शन सीन्स दर्शकों के सामने पेश किया था. फिल्म की कहानी में भले खूंखार एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन इसकी कहानी आपको दिल को छू लेगी. जॉन वू ने अपनी इस फिल्म में एक्शन और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस पेश किया था.
Published at : 18 Oct 2025 07:08 PM (IST)
HollyWood Secret Rivals Enter The Dragon
