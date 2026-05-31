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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहली फिल्म की शूटिंग में बॉबी देओल के साथ हुआ था बड़ा हादसा, अब तक है पैर में रॉड

पहली फिल्म की शूटिंग में बॉबी देओल के साथ हुआ था बड़ा हादसा, अब तक है पैर में रॉड

Bobby Deol On His Debut Film Accident: बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल अपनी पहली फिल्म 'बरसात' की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे. हादसे में बॉबी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 31 May 2026 03:53 PM (IST)
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Bobby Deol On His Debut Film Accident: 'एनिमल' जैसी फिल्म से धूम मचाने वाले बॉबी देओल जल्द ही फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं. उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग से जुड़ा वो किस्सा शेयर किया है जब बॉबी को गंभीर चोट लग गई थी और हादसे में उनका पैर टूट गया था. इसके बाद विदेश में उनकी सर्जरी की गई थी.

बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म

बॉबी देओल सबसे पहले अपने पिता धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्म 'धरम वीर' में नजर आए थे. साल 1977 की इस फिल्म के वक्त उनकी उम्र 8 साल थी. इसके बाद बतौर लीड एक्टर उनका डेब्यू फिल्म 'बरसात' से हुआ था. ये फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी. एक घोड़े वाले सीन की शूटिंग के दौरान बॉबी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था.

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विदेश में हुई थी बॉबी की सर्जरी

बॉबी देओल ने हाल ही में 'आप की अदालत' में बताया कि फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में हो रही थी और एक सीन के दौरान घोड़े की गलती से वो हादसे का शिकार हो गए थे. बॉबी के मुताबिक, 'भैया (सनी देओल) उनके इंट्रोडक्शन सीन को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि इसे हम इंग्लैंड में शूट करेंगे और अच्छे घोड़े मंगवाएंगे.'

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बॉबी ने बताया कि पहला टेक कैमरे की गलती की वजह से पूरा नहीं हो पाया था. इसके बाद एक और टेक लिया गया. सीन ऐसा था कि आगे एक घोड़ा खड़ा होता है और बॉबी जिस घोड़े पर थे वो घोड़ा आगे वाले घोड़े को देखकर रुक जाता. बॉबी ने कहा, 'आगे वाला घोड़ा हिला नहीं और मेरी लात उसके पीछे जाकर लगी. मैं हवा में उछला और मेरा पैर टूट गया. भैया थे बस. मेरी इतनी हालत खराब थी कि भैया ने मुझे ऐसे (कंधे पर) पकड़कर रखा था. मुझे मालूम था कि मेरा भाई मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा. फिर मुझे लंदन ले जाया गया और मेरी सर्जरी हुई. अभी भी मेरी लात में रॉड है.' 

बॉबी देओल का वर्कफ्रंट

बहरहाल, बॉबी देओल के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म 'बंदर' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. वो इसमें एक ऐसे शख्स का रोल प्ले कर रहे हैं, जो धारा 376 का एक्यूज होता है. हालांकि, उनकी ये लड़ाई बेगुनाही की होती है. इसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. इसे 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 31 May 2026 03:53 PM (IST)
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Sunny Deol Bobby Deol
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