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पंकज कपूर ने परिवार संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, शाहिद कपूर ने लूटी महफिल, देखें Inside फोटोज

Pankaj Kapur Birthday Celebration: पंकज कपूर ने 29 मई को अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 31 May 2026 02:23 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर 72 साल के हो गए हैं. उन्होंने 29 मई को अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अब पंकज कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

सना कपूर ने शेयर की तस्वीरें
पंकज कपूर की बेटी और एक्ट्रेस सना कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है. इन तस्वीरों में पंकज कपूर का पूरा परिवार नजर आ रहा है. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर भी अपने बच्चों के साथ इस बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए. 

ये भी पढ़ें:- पंकज कपूर ने खरीदी बेहद महंगी एसयूवी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

'दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा'
सना कपूर ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कल का जश्न आज की एल्बम में कैद. दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.' एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पंकज कपूर केक काटते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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हाथ थामे नजर आए सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर
एक तस्वीर में पंकज कपूर अपनी पत्नी सुप्रिया पाठक के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, उनके हाथ में आइसक्रीम है. इस फोटो को उन्होंने मजेदार कैप्शन दिया, 'केक चाहे कितना भी हो… आइसक्रीम तो बनती है.' दूसरी फोटो में सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर एक-दूजे का हाथ थामे चल रहे हैं. इसके साथ सना कपूर ने लिखा, 'अगर यह नहीं, तो कुछ भी नहीं... कपल्स गोल्स.'

पंकज कपूर ने की दो शादियां
बता दें कि पंकज कपूर ने साल 1979 में एक्ट्रेस और डांसर नीलिमा अजीम से शादी की थी, लेकिन 1984 में इनका तलाक हो गया. शादी के दो साल बाद यानी 1981 में नीलिमा और पंकज ने अपने बेटे शाहिद कपूर का वेलकम किया था. पंकज ने नीलिमा से अलग होने के चार साल बाद यानी 1988 में बॉलीवुड एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से शादी की. उन्हें एक बेटी सना कपूर और एक बेटा रुहान कपूर हैं. 

ये भी पढ़ें:- Pankaj Kapoor Birthday: 9 साल में टूटी पहली शादी, फिर सुप्रिया पाठक संग रचाया दूसरा ब्याह, ऐसी रही पंकज कपूर की लव लाइफ

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Published at : 31 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Pankaj Kapur SHAHID KAPOOR
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