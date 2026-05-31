'थिएटर में मजा आने वाला है...', श्वेता त्रिपाठी ने 'मिर्जापुर द फिल्म' पर दिया बड़ा अपडेट

'मिर्जापुर' ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक है. इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है. देशभर में 'मिर्जापुर' सीरीज को मिली जबरदस्त लोकप्रियता के बाद अब ये बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है. 'मिर्जापुर: द फिल्म' में एक बार फिर कालेन भैया और गुड्डू पंडित जैसे आइकॉनिक किरदार नजर आएंगे. अब 'मिर्जापुर' की गोलू उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने 'मिर्जापुर: द फिल्म' पर बड़ा अपडेट दिया है.

'मिर्जापुर' ने मेरी किस्मत बदल दी

'मिर्जापुर' में गोलू गुप्ता का किरदार निभाकर मशहूर हुईं श्वेता त्रिपाठी की किस्मत पूरी तरह बदल गई. ये सीरीज उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. अब फैंस मिर्जापुर: द फिल्म' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने को-स्टार्स अली फजल, विजय वर्मा और रासिका दुगल के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

मेरे प्रति लोगों की सोच बदल गई- श्वेता त्रिपाठी

WION को दिए इंटरव्यू में श्वेता ने कहा, 'इस शो ने मुझे पहचान और प्यार दिया. मेरे पिता IAS ऑफिसर हैं और मां टीचर हैं. किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी. मिर्जापुर के बाद लोगों की सोच भी बदल गई. पहले लोग मुझसे पूछते थे कि मैं कमर्शियल काम कब करूंगी, लेकिन मिर्जापुर के बाद किसी ने ये सवाल नहीं किया. यहां तक कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी लोग इस शो को जानते थे.'

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'हम सब बहुत एक्साइटेड हैं'

'मिर्जापुर: द फिल्म' को लेकर श्वेता त्रिपाठी काफी एक्साइटिड हैं. उन्होंने कहा, 'हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं. लगभग एक दशक से हम साथ काम कर रहे हैं और अब हम एक परिवार जैसे हो गए हैं. ये फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत मजेदार होने वाली है. लोगों ने इसे ओटीटी पर अलग-अलग देखा, लेकिन अब थिएटर में एक साथ उस दुनिया को देखना और उसकी एनर्जी महसूस करना बहुत खास होगा.'

कब रिलीज होगी ये फिल्म?

'मिर्जापुर: द फिल्म' साल 2026 के अंत तक बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं, फैंस इस सीरीज के चौथे सीजन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि 'मिर्जापुर' 2018 में रिलीज हुई थी, वहीं इसका दूसरा सीजन 2020 में आया. 'मिर्जापुर' का तीसरा सीरजन 2024 में रिलीज हुआ था. ये तीनों सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं.

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