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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPati Patni Aur Woh Do BO: 50 करोड़ क्लब में एंट्री से बस इतना दूर 'पति पत्नी और वो दो', आयुष्मान की फिल्म का कलेक्शन

Pati Patni Aur Woh Do BO: 50 करोड़ क्लब में एंट्री से बस इतना दूर 'पति पत्नी और वो दो', आयुष्मान की फिल्म का कलेक्शन

'पति पत्नी और वो दो' को मिक्स्ड रिव्यूज मिले. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक ही कमाई कर रही है. हालांकि, अब शनिवार को फिल्म की कमाई में ग्रोथ दिखी है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 02:44 PM (IST)
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आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को रिलीज हुई. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. इस फिल्म में आयुष्मा खुराना के साथ-साथ रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिक गब्बी जैसी फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. हालांकि, अब फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री करने की तरफ बढ़ रही है.

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 2569 शोज मिले. वहीं 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 44.95 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया है. फिल्म अब 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की तैयारी में है.

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'पति पत्नी और वो दो' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 5.75 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 7.75 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 3.50 करोड़, छठे दिन 2.75 करोड़, सातवें दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया. 

आठवें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़, नौवें दिन 2.75 करोड़, दसवें दिन 3.25 करोड़, 11वें दिन 1.25 करोड़, 12वें दिन 1.40 करोड़, 13वें दिन 1.2 करोड़, 14वें दिन 1.75 करोड़ और 15वें दिन 1.35 करोड़ कमाए. 

वर्ल्डवाइड इतना हुआ कलेक्शन

फिल्म ने ग्रॉस 53.36 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 7.65 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 61.01 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

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आयुष्मान खुराना के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म थामा में देखा गया था. ये हॉरर कॉमेडी फिल्म थी और आलोक गोयल उनके कैरेक्टर का नाम था. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. 

इन फिल्मों में दिखेंगे आयुष्मान खुराना

अब उनके हाथ में तीन फिल्में हैं. वो उड़ता तीर, ये प्रेम मोल लिया और मुपापा में दिखेंगे. उड़ता तीर पोस्ट प्रोडक्शन में है और ये प्रेम मोल लिया और मुपापा की शूटिंग जारी है. अब देखना होगा कि आने वाली आयुष्मान की आने वाली फिल्मों को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 31 May 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
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