50 करोड़ क्लब में एंट्री से बस इतना दूर 'पति पत्नी और वो दो', आयुष्मान की फिल्म का कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को रिलीज हुई. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. इस फिल्म में आयुष्मा खुराना के साथ-साथ रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिक गब्बी जैसी फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. हालांकि, अब फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री करने की तरफ बढ़ रही है.

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 2569 शोज मिले. वहीं 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 44.95 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया है. फिल्म अब 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की तैयारी में है.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

'पति पत्नी और वो दो' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 5.75 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 7.75 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 3.50 करोड़, छठे दिन 2.75 करोड़, सातवें दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया.

आठवें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़, नौवें दिन 2.75 करोड़, दसवें दिन 3.25 करोड़, 11वें दिन 1.25 करोड़, 12वें दिन 1.40 करोड़, 13वें दिन 1.2 करोड़, 14वें दिन 1.75 करोड़ और 15वें दिन 1.35 करोड़ कमाए.

वर्ल्डवाइड इतना हुआ कलेक्शन

फिल्म ने ग्रॉस 53.36 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 7.65 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 61.01 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

ये भी पढ़ें- Obsession Worldwide Box Office: 'ऑब्सेशन' ने दुनियाभर में रचा इतिहास, छोटे बजट की फिल्म ने पार किया 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा

आयुष्मान खुराना के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म थामा में देखा गया था. ये हॉरर कॉमेडी फिल्म थी और आलोक गोयल उनके कैरेक्टर का नाम था. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था.

इन फिल्मों में दिखेंगे आयुष्मान खुराना

अब उनके हाथ में तीन फिल्में हैं. वो उड़ता तीर, ये प्रेम मोल लिया और मुपापा में दिखेंगे. उड़ता तीर पोस्ट प्रोडक्शन में है और ये प्रेम मोल लिया और मुपापा की शूटिंग जारी है. अब देखना होगा कि आने वाली आयुष्मान की आने वाली फिल्मों को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.