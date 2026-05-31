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हिंदी न्यूज़ऑटोअब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

BMW Car Making: बीएमडब्ल्यू अपनी फैक्ट्री में ऐसे रोबोट्स का निर्माण कर रही है जो देखने और काम करने के तरीके में काफी हद तक इंसानों जैसे हैं. ये रोबोट चल सकते हैं, सामान उठा सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 31 May 2026 12:16 PM (IST)
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आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. पहले जिन कामों को केवल इंसान ही कर सकते थे, अब उन्हें मशीनें और स्मार्ट रोबोट भी करने लगे हैं. इसका सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है. लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW ने अपनी फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया है. 

BMW अपनी फैक्ट्री में ऐसे रोबोट्स का निर्माण कर रही है जो देखने और काम करने के तरीके में काफी हद तक इंसानों जैसे हैं. ये रोबोट चल सकते हैं, सामान उठा सकते हैं, मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं और कार के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने जैसे काम भी कर सकते हैं. पहले फैक्ट्री में इन कामों के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कंपनी चाहती है कि रोबोट इन कठिन और बार-बार दोहराए जाने वाले कामों को संभालें ताकि प्रोडक्शन और बेहतर किया जा सके. 

दूसरे रोबोट्स की तुलना में ज्यादा स्मार्ट

इन रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यही वजह है कि वे केवल आदेश मानने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को समझ भी सकते हैं. इनमें लगे कैमरे, सेंसर और सॉफ्टवेयर उन्हें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन-सा काम कैसे करना है. अगर फैक्ट्री में कोई नई कंडीशन सामने आती है तो ये रोबोट उसके अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी रखते हैं. यही कारण है कि इन्हें दूसरे रोबोट्स की तुलना में ज्यादा स्मार्ट माना जा रहा है.

BMW का मानना है कि रोबोट्स के इस्तेमाल से कारों की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों में सुधार होगा. इंसान लंबे समय तक लगातार काम करने पर थक सकते हैं, लेकिन रोबोट बिना थके कई घंटों तक लगातार काम कर सकते हैं. इससे प्रोडक्शन की स्पीड गति और गलती होने का डर भी कम होगा. खासकर इलेक्ट्रिक और लग्जरी कारों के निर्माण में जहां बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, वहां यह तकनीक काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

कंपनी पहले ही कर चुकी है टेस्टिंग

कंपनी पहले भी अपनी कुछ फैक्ट्रियों में ऐसे रोबोट्स की टेस्टिंग कर चुकी है. टेस्टिंग के दौरान इन रोबोट्स ने कारों के पुर्जों को उठाने, उन्हें सही जगह लगाने और असेंबली लाइन में सहायता करने जैसे कई काम सफलतापूर्वक किए. इसी सफलता के बाद BMW अब इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने की तैयारी कर रही है. भविष्य में कंपनी की कई फैक्ट्रियों में इंसानों और रोबोट्स को एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है.

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Published at : 31 May 2026 12:16 PM (IST)
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