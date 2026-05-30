Bobby Deol on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव...वैभव...वैभव...क्रिकेट की पिच से लेकर फिल्मी दुनिया के गलियारों तक, हर जगह ये नाम सुनाई पड़ रहा है. महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है. उन्हें अब फैंस 'बेबी बॉस' भी बुला रहे हैं. 'एनिमल' फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर बॉबी देओल भी वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग के दीवाने हो गए हैं. उन्होंने वैभव की जमकर तारीफ करने के साथ-साथ इस खिलाड़ी को एक बड़ी सलाह भी दी है.

'कमाल है वो, नजर न लगे...'

बॉबी देओल ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो शुरू से ही राजस्थान रॉयल्स के फैन रहे हैं और पंजाब से होने के कारण पंजाब किंग्स भी पसंद है. इससे पहले उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात की. उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था, 'अभी आप आईपीएल देख रहे हैं, आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा? कैसे वो 29 बॉल में ऑल मोस्ट सेंचुरी पूरी करने वाले थे.' इस पर बॉबी ने कहा, 'कमाल है वो, फिनोमिना है वो, फिनोमिना मतलब गॉड ब्लेस्ड हिम. उसको नजर न लगे, क्योंकि जब कोई ऐसे खेलता है तो सब देखते हैं, जलन भी होती है और कभी-कभी अपनों की भी नजर लग जाती है.'

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बॉबी ने वैभव को दी बड़ी सलाह

बॉबी ने आगे कहा, 'मैं ये चाहता हूं कि वो जिस तरह खेल रहा है, उसमें वो ज्यादा सोचे न कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में.' बॉबी कहते हैं, 'मैं ये भी सोचता हूं कि ऐसे और भी कितने बच्चे होंगे, जिनको मौके नहीं मिल रहे. कितने ऐसे बच्चे हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. तो जब ये मौका किसी को मिलता है और वो बहुत कमाल का निकलता है तो बहुत खुशी होती है.'

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IPL 2026 में तीन बार शतक से चूके सूर्यवंशी

आईपीएल 2026 में वैभव ने 5 हाफ सेंचुरी और 1 शतक लगाया. तीन बार ऐसे मौके भी आए जब वो शतक के बिल्कुल करीब आकर आउट हो गए. शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 96 रन बनाए थे. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी. बॉबी ने बताया कि ये मैच उन्होंने मोबाइल पर देखा था.