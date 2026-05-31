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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डोला रे डोला...' सॉन्ग की शूटिंग के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? 24 साल बाद बताई सच्चाई

'डोला रे डोला...' सॉन्ग की शूटिंग के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? 24 साल बाद बताई सच्चाई

शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय की फिल्म 'देवदास' के सॉन्ग 'डोला रे डोला' को लेकर माधुरी दीक्षित ने बात की है और उन्होंने 24 साल पुराने प्रेग्नेंसी के रूमर्स पर विराम लगा दिया. चलिए बताते हैं क्या कहा.

By : राहुल यादव | Updated at : 31 May 2026 02:11 PM (IST)
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शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'देवदास' तो आपको याद होगी. भला याद भी कैसे ना हो, केवल फिल्म ही नहीं बल्कि इसका एक-एक गाना तक सदाबहार सॉन्ग्स में से एक है. शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जो केमिस्ट्री देखने के लिए मिली थी वो आज भी भुलाया नहीं जा सका है. फिल्म में माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार अहम रोल में थे. माधुरी और ऐश्वर्या का एक सॉन्ग 'डोला रे डोला' था, जिसे लेकर अभिनेत्री ने बात की और रूमर्स पर जवाब दिया.

दरअसल, साल 2002 में जब फिल्म 'देवदास' को रिलीज किया गया था तो उस समय उनके सॉन्ग 'डोला रे डोला' को लेकर चर्चा काफी रही थी. उस समय खबरें काफी रही थी माधुरी दीक्षित इस गाने की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं. इसके बारे में अब 24 साल अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी और रूमर्स पर रिएक्शन देते हुए इस पर विराम लगा दिया. 

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माधुरी दीक्षित ने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी

माधुरी ने हाल ही में 'द इंडियन एक्सप्रेस' के एक इंटरव्यू में बात की थी. इस दौरान उनसे दिवंगत दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान की सहयोगी रुबीना खान के दावे को लेकर पूछा गया था कि माधुरी संजय लीला भंसाली की फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं? इस पर अभिनेत्री ने जवाब दिया, 'आरिन 2003 में पैदा हुआ था. तो आप हिसाब लगा लीजिए.' आरिन माधुरी के बड़े बेटे हैं, जिनका जन्म 17 मार्च 2003 को हुआ था और 'देवदास' को 12 जुलाई 2002 में रिलीज किया गया था. जबकि 23 मई, 2002 को इसका कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था.

अस्वस्थ सरोज खान ने फर्श पर लेटकर देवदास के गीत 'डोला रे' की कोरियोग्राफी की, ऐश्वर्या राय-माधुरी दीक्षित के इस गीत के लिए उन्हें 17 पुरस्कार ...

'देवदास' की शूटिंग के वक्त बीमार पड़ गई थीं माधुरी!

माधुरी दीक्षित ने आगे फिल्म 'देवदास' की शूटिंग को लेकर बताया, 'मैं लगातार ट्रैवल कर रही थी इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी. मैं शूटिंग के लिए इधर-उधर भागती रहती थी. मेरी शूटिंग रात में होती थी. इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही थकाने वाला था. मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी लेकिन कुछ खास नहीं था.'

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शादी के बाद डेनवर में बस गईं माधुरी दीक्षित

गौरतलब है कि माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में श्रीराम नेने से शादी की थी. इसके बाद वो अमेरिका के डेनवर में बस गई थीं. उनके पति डेनवर के जाने-माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं. शादी के बाद कई सालों तक वो डेनवर से मुंबई आती जाती रहीं. उन्होंने बेटों अरिन और रयान नेने के जन्म से पहले 'देवदास' की शूटिंग की थी. 

शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित है 'देवदास'

आपको बता दें कि फिल्म 'देवदास' शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस उपन्यास पर आधारित है, जो कि 1917 में लिखा गया था. इसमें माधुरी ने चंद्रमुखी, ऐश्वर्या राय पारो और शाहरुख खान ने देवदास की भूमिका निभाई थी. उपन्यास के इन कैरेक्टर्स को शाहरुख और ऐश्वर्या के साथ ही माधुरी दीक्षित ने भी अपनी एक्टिंग से अमर कर दिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 31 May 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit शाहरुख खान Aishwarya Rai
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