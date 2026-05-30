हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्टिंग नहीं, बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ

एक्टिंग नहीं, बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ

Bobby Deol Film Animal: 'एनिमल' वो फिल्म रही है जिसके कारण बॉबी देओल का डूबता हुआ करियर दोबारा पटरी पर आया था. लेकिन, क्या आपको ये पता है कि ये फिल्म आखिर बॉबी को कैसे मिली थी?

By : संदीप मेहरा | Updated at : 30 May 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Bobby Deol Film Animal: हिंदी सिनेमा के दिग्गज और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के दोनों ही बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने अच्छा खासा नाम कमाया है. हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सनी की तुलना में बॉबी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. लेकिन अलग-अलग समय पर वो फैंस का दिल जीतने में  कामयाब रहे हैं. कभी लीड एक्टर के रूप में नजर आने वाले बॉबी ने फिल्म 'एनिमल' में विलेन के किरदार से भी खूब महफिल लूटी थी. लेकिन, ये फिल्म उन्हें उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि एक तस्वीर के कारण मिली थी.

कम स्क्रीन टाइम में लूट ली थी महफिल

बॉबी देओल के बॉलीवुड करियर में फिल्म 'एनिमल' मील का पत्थर साबित हुई थी. इसने उनके करियर और लाइफ को बदलकर रख दिया था. ये फिल्म उनके पास उस वक्त आई थी जब वो अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में जुटे हुए थे. फिल्म में उन्होंने अबरार हक नाम के विलेन का किरदार निभाया था. स्क्रीन पर सिर्फ कुछ मिनट के लिए नजर आने के बाद भी वो रणवीर कपूर पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे.

ये भी पढ़ें: 'जलन होती है...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए ये क्या बोल गए बॉबी देओल? मोबाइल पर देखी 'बेबी बॉस' की बैटिंग

बॉबी को कैसे मिली थी 'एनिमल'?

'एनिमल' फिल्म में बॉबी की कास्टिंग होने से पहले बॉबी CCL (सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग) के एक मैच के लिए स्टेडियम पहुंचे थे. तब उनकी एक वायरल तस्वीर उनके लिए बेहद लकी साबित हुई थी. बॉबी ने एक इंटरव्यू में एनिमल में  काम मिलने का किस्सा शेयर करते हुए कहा था, 'मुझे संदीप रेड्डी वांगा (एनिमल के डायरेक्टर) ने मैसेज किया था. उन्होंने कहा था कि वो मुझसे किसी फिल्म को लेकर मिलना चाहते हैं. मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मिलते हैं. मैं उनकी फिल्में पसंद करता था. उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, वो मेरी तस्वीर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान की थी. उन्होंने कहा कि मैं आपको लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद आया है. मैंने सोचा कि ये तब कि है जब काम नहीं था और मैं क्रिकेट खेल रहा था. वो तस्वीर मेरे काम आ गई.'

ये भी पढ़ें: पूजा भट्ट ने बॉबी देओल संग रिलेशनशिप और ब्रेकअप पर की बात, बोलीं- उनसे प्यार न करने की कोई वजह ही नहीं थी

ताबड़तोड़ हुई थी फिल्म की कमाई

दिसंबर 2023 में रिलीज हुई एनिमल में रणबीर और बॉबी के साथ-साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार भी थे. सैकनिल्क के अनुसार, 'एनिमल' ने दुनियाभर में 915 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और इस फिल्म के सीक्वल का भी अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आने वाले हैं.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 May 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
एक्टिंग नहीं, बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ
बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ
बॉलीवुड
नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'
नेपोटिज्म को लेकर रीमा कागती ने उठाए सवाल, बोलीं- 'बदलाव सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएगा'
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें-75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें- इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' ने भी बटोरे नोट,- जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
महाराष्ट्र
Maharashtra: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
महाराष्ट्र: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
इंडिया
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget