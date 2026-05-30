बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ

Bobby Deol Film Animal: हिंदी सिनेमा के दिग्गज और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के दोनों ही बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने अच्छा खासा नाम कमाया है. हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सनी की तुलना में बॉबी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. लेकिन अलग-अलग समय पर वो फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं. कभी लीड एक्टर के रूप में नजर आने वाले बॉबी ने फिल्म 'एनिमल' में विलेन के किरदार से भी खूब महफिल लूटी थी. लेकिन, ये फिल्म उन्हें उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि एक तस्वीर के कारण मिली थी.

कम स्क्रीन टाइम में लूट ली थी महफिल

बॉबी देओल के बॉलीवुड करियर में फिल्म 'एनिमल' मील का पत्थर साबित हुई थी. इसने उनके करियर और लाइफ को बदलकर रख दिया था. ये फिल्म उनके पास उस वक्त आई थी जब वो अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में जुटे हुए थे. फिल्म में उन्होंने अबरार हक नाम के विलेन का किरदार निभाया था. स्क्रीन पर सिर्फ कुछ मिनट के लिए नजर आने के बाद भी वो रणवीर कपूर पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे.

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बॉबी को कैसे मिली थी 'एनिमल'?

'एनिमल' फिल्म में बॉबी की कास्टिंग होने से पहले बॉबी CCL (सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग) के एक मैच के लिए स्टेडियम पहुंचे थे. तब उनकी एक वायरल तस्वीर उनके लिए बेहद लकी साबित हुई थी. बॉबी ने एक इंटरव्यू में एनिमल में काम मिलने का किस्सा शेयर करते हुए कहा था, 'मुझे संदीप रेड्डी वांगा (एनिमल के डायरेक्टर) ने मैसेज किया था. उन्होंने कहा था कि वो मुझसे किसी फिल्म को लेकर मिलना चाहते हैं. मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मिलते हैं. मैं उनकी फिल्में पसंद करता था. उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, वो मेरी तस्वीर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान की थी. उन्होंने कहा कि मैं आपको लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद आया है. मैंने सोचा कि ये तब कि है जब काम नहीं था और मैं क्रिकेट खेल रहा था. वो तस्वीर मेरे काम आ गई.'

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ताबड़तोड़ हुई थी फिल्म की कमाई

दिसंबर 2023 में रिलीज हुई एनिमल में रणबीर और बॉबी के साथ-साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार भी थे. सैकनिल्क के अनुसार, 'एनिमल' ने दुनियाभर में 915 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और इस फिल्म के सीक्वल का भी अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आने वाले हैं.