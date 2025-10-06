एक्सप्लोरर
Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी...'-'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट
Monday Box Office Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर 'जॉली एलएलबी 3' तक बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने है. आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में किसने बाजी मारी है.
सिनेमाघरों में इन दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में लगी हैं. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर 'जॉली एलएलबी 3' तक बड़े पर्दे पर है. तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज पर भी तीनों फिल्में अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. आइए जानते हैं कि मंडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कमाया है.
'कांतारा- चैप्टर 1' का मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर चार दिनों में 225.25 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई पांचवें दिन (मंडे) भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 22.68 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- सैकनिल्क के मुताबिक 'कांतारा- चैप्टर 1' ने पांच दिनों में टोटल 247.93 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ क्लैश के बावजूद 'कांतारा- चैप्टर 1' रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का मंडे कलेक्शन
- 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ दशहरा पर रिलीज हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी ठीक-ठाक कमा रही है.
- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले चार दिनों में 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो पांचवें दिन फिल्म ने 2.06 करोड़ रुपए कमाए हैं.
- अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कुल कलेक्शन 32.06 करोड़ रुपए हो गया है.
- 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ क्लैश के बावजूद भी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने अच्छी कमाई की है.
'जॉली एलएलबी 3' ने मंडे कितना कमाया?
- 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं और ये हर रोज दमदार कलेक्शन कर रही है.
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा ने पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए कमाए हैं.
- दूसरे हफ्ते 'जॉली एलएलबी 3' ने 26 करोड़ कमाए थे, वहीं अब 18वें दिन भी फिल्म ने 35 लाख रुपए कमाए हैं.
- 18 दिनों के कलेक्शन के साथ 'जॉली एलएलबी 3' कुल 108.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
ओटीटी
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL