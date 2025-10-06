हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी...'-'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट

Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी...'-'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट

Monday Box Office Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर 'जॉली एलएलबी 3' तक बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने है. आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में किसने बाजी मारी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 06 Oct 2025 10:02 PM (IST)
सिनेमाघरों में इन दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में लगी हैं. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से लेकर 'जॉली एलएलबी 3' तक बड़े पर्दे पर है. तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज पर भी तीनों फिल्में अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. आइए जानते हैं कि मंडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कमाया है.

'कांतारा- चैप्टर 1' का मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर चार दिनों में 225.25 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई पांचवें दिन (मंडे) भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 22.68 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'कांतारा- चैप्टर 1' ने पांच दिनों में टोटल 247.93 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ क्लैश के बावजूद 'कांतारा- चैप्टर 1' रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. 

Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी...'-'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का मंडे कलेक्शन

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ दशहरा पर रिलीज हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी ठीक-ठाक कमा रही है.
  • 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले चार दिनों में 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो पांचवें दिन फिल्म ने 2.06 करोड़ रुपए कमाए हैं.
  • अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कुल कलेक्शन 32.06 करोड़ रुपए हो गया है.
  • 'कांतारा- चैप्टर 1' के साथ क्लैश के बावजूद भी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने अच्छी कमाई की है.

Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'कांतारा- चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी...'-'जॉली LLB 3' ने भी धड़ल्ले से छापे नोट

'जॉली एलएलबी 3' ने मंडे कितना कमाया?

  • 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं और ये हर रोज दमदार कलेक्शन कर रही है.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा ने पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए कमाए हैं.
  • दूसरे हफ्ते 'जॉली एलएलबी 3' ने 26 करोड़ कमाए थे, वहीं अब 18वें दिन भी फिल्म ने 35 लाख रुपए कमाए हैं.
  • 18 दिनों के कलेक्शन के साथ 'जॉली एलएलबी 3' कुल 108.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Jolly LLB 3 Box Office Collection
