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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं सिंगल हूं...' बिग बॉस के 20 साल पूरे होने पर छलका सलमान खान का दर्द

'मैं सिंगल हूं...' बिग बॉस के 20 साल पूरे होने पर छलका सलमान खान का दर्द

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बिग बॉस 20 की शुरुआत पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. बिग बॉस से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि वो मिंगल नहीं होना चाहते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Sep 2026 10:04 PM (IST)
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भारतीय टीवी इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के नए सीजन यानी 'बिग बॉस 20' की आज से शुरुआत हो चुकी है. एक बार फिर से सलमान खान इस शो में होस्ट की भूमिका में नजर आ रहे हैं. ओटीटी पर ये शो जियो हॉटस्टार और टीवी पर कलर्स पर आ रहा है. बिग बॉस 20 की शुरुआत और बिग बॉस के 20 साल होने पर सलमान खान अपने दिल की बात कही है. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हुए कहा कि वो मिंगल नहीं होना चाहते हैं.

सलमान खान बोले- मैं मिंगल नहीं होना चाहता

बिग बॉस 20 में पहले कंटेस्टेंट के रूप में टीवी एक्ट्रेस कनिका अमां ने एंट्री ली. उनकी एंट्री के बाद सलमान खान ने बिग बॉस से बात की. बिग बॉस ने उन्हें बिग बॉस के 20 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं. इसके बाद सलमान ने कहा कि 20 साल में कितना कुछ बदल गया. उन्होंने कहा कि देश बदल गया और दुनिया बदल गई. फिर उन्होंने कहा, 'मैं भी सिंगल हूं, और आप भी  (बिग बॉस) सिंगल हो. मैं मिंगल नहीं होना चाहता?'

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बिग बॉस 20 में अब तक हुई इन 8 कंटेस्टेंट की एंट्री

बिग बॉस 20 के घर में अब तक 8 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो चुकी है. कनिका मान के बाद आसिफ खान, काजी तौकीर, तौहीद खान, लव गिल, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी और मैरी कॉम नए सीजन के कंटेस्टेंट बने. 

बॉलीवुड में सलमान को पूरे हुए 38 साल 

बिग बॉस की शुरुआत साल 2006 में हुई थी. सलमान ने इसके चौथे सीजन से होस्ट की भूमिका निभाई थी. साल 2010 से वो लगातार इसे होस्ट कर रहे हैं. बिग बॉस में उन्हें 16 साल हो चुके हैं. वहीं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो बतौर एक्टर अपने 38 साल पूरे कर चुके हैं.

 
 
 
 
 
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एक्टर का डेब्यू साल 1988 की फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से हुआ था जो 22 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी. इसमें सलमान ने सपोर्टिंग रोल निभाया था. जबकि उनका बतौर लीड एक्टर डेब्यू साल 1989 में फिल्म 'मैं प्यार क्यों किया' से हुआ था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली थी और सलमान तब से लेकर अब तक बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर राज कर रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
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