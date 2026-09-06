अमिताभ ने स्क्रीन पर कभी नहीं दी गाली, ‘कांटे’ में भी नहीं तोड़ा था नियम

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं. कभी उन्होंने गुस्सैल पुलिसवाले का रोल किया तो कभी गैंगस्टर का. उनके किरदारों ने पर्दे पर खूब मारधाड़ भी की और दमदार डायलॉग भी बोले. लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में स्क्रीन पर गाली नहीं दी.

फिल्म ‘कांटे’ में भी अमिताभ ने अपने इस नियम को नहीं बदला था. फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने हाल ही में इससे जुड़ा एक पुराना किस्सा शेयर किया है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बताया कि फिल्म में गालियां काफी थीं, लेकिन अमिताभ ने साफ कह दिया था कि उनका किरदार पर्दे पर गाली नहीं देगा. इसी शर्त पर वे फिल्म करने के लिए राजी हुए थे.

अमिताभ बच्चन की ‘नो-एब्यूज’ वाली शर्त

संजय गुप्ता के मुताबिक, जब वह ‘कांटे’ की कहानी लेकर अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे थे, तब उनके मन में काफी डर था. अमिताभ को कहानी सुनाने के दौरान ही उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि फिल्म में उनके किरदार के मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए.

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अमिताभ का कहना था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी स्क्रीन पर गाली नहीं दी है. इसलिए वह ‘कांटे’ से इसकी शुरुआत भी नहीं करना चाहते थे. संजय गुप्ता ने उनकी बात मान ली. यानी फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स अपनी भाषा में गालियां दे सकते थे, लेकिन अमिताभ के डायलॉग्स में बदलाव किए गए थे.

‘कांटे’ की स्क्रिप्ट में थीं ढेरों गालियां, फिर कैसे बदले डायलॉग?

‘कांटे’ की कहानी अपराध की दुनिया से जुड़े कुछ लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म का माहौल ऐसा था, जहां किरदारों की बातचीत में गालियों का इस्तेमाल होना कहानी के हिसाब से नॉर्मल था.

लेकिन अमिताभ की शर्त के बाद उनके डायलॉग इस तरह लिखे गए कि किरदार की सख्ती और एटीट्यूड भी बना रहे और उसे गाली भी न देनी पड़े. लेकिन इससे उनके रौबदार कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ा. हालिया बातचीत में गुप्ता ने बताया कि स्क्रिप्ट में लिखी गई कुछ गालियां बाद में इस्तेमाल नहीं की गईं और सेंसर प्रोसेस के वक्त भी कुछ हिस्सों में डायलॉग्स को बदला गया.

अमिताभ को ‘कांटे’ की कहानी सुनाते वक्त क्यों डर रहे थे संजय गुप्ता?

अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार को अपनी फिल्म की कहानी सुनाना किसी भी नए डायरेक्टर के लिए आसान नहीं होता. संजय गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. जब वह अमिताभ को ‘कांटे’ की कहानी सुनाने उनके घर पहुंचे, तो वह काफी नर्वस थे.

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कहानी सुनने के 20 सेकेंड बाद तक अमिताभ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था. संजय गुप्ता को लगा कि शायद अमिताभ को कहानी पसंद नहीं आई. लेकिन बाद में अमिताभ ने उन्हें बताया कि उन्हें कहानी पसंद आई है.

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संजय दत्त ने खुद के लिए सोची थी ‘कांटे’ की कहानी, फिर अमिताभ को क्यों सुझाया?

कांटे’ की कास्टिंग की कहानी भी दिलचस्प है. संजय गुप्ता ने शुरुआत में यह कहानी अपने दोस्त संजय दत्त को फिल्म प्रेजेंट करने के लिए सुनाई थी. दत्त को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद फिल्म में एक्ट करने की इच्छा जताई. इसके बाद संजय दत्त ने ही गुप्ता को अमिताभ बच्चन से संपर्क करने का सुझाव दिया. उन्होंने अमिताभ को फोन किया और गुप्ता के लिए उनसे मिलने का इंतजाम भी किया. इसी के बाद गुप्ता अमिताभ को कहानी सुनाने पहुंचे थे.