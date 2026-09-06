'शराब पीकर आए हैं', मिर्जापुर स्क्रीनिंग से बाहर निकलीं इंफ्लुएंसर, बोलीं- बहुत खराब क्राउड है

'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को रिलीज हुई. फिल्म ने 2 दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. हालांकि, इसी बीच एक नोएडा बेस्ड कंटेंट क्रिएटर ने फिल्म देखने के दौरान का एक्सपीरियंस शेयर किया. इंफ्लुएंसर अनामिका ने दावा किया कि फिल्म देखने के लिए खराब क्राउड आ रहा है.

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शराब पीकर थिएटर पहुंचे लोग

वीडियो में अनामिका ने कहा, 'हम थिएटर में से बाहर आ गए हैं, इसीलिए नहीं की फिल्म खराब है, बल्कि इसीलिए की क्राउड खराब है. दारू पीकर आ रहे हैं लोग. अब सब बाहर आ गए हैं. उन लोगों को बाहर निकालो. तब ही हम लोग अंदर जाएंगे. हमें पता था कि भीड़ अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत खराब है. इस फिल्म में हमें बहुत मजा आ रहा था. फिल्म बहुत मजेदार है.'

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आगे उन्होंने अपडेट देते हुए कहा, 'अब हम घर जा सकते हैं. क्योंकि हमें लेट हो रहा है. उन्होंने कहा कि वो हमें दूसरे ऑडिटोरियम में शिफ्ट करेंगे. क्योंकि हम उन लोगों को बाहर नहीं कर सकते. ये क्या है? वो हमें बोल रहे हैं कि 100 नंबर पर कॉल कर लीजिए. हम क्यों करें? मैनेजमेंट को करना चाहिए. मूड़ खराब हो गया.'

कंटेंट क्रिएटर ने थिएटर का नाम नहीं बताया. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में वेव सिनेमा को टैग किया है.

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फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को पुनीत कृष्णा ने लिखा है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. इसके अलावा रसिका दुग्गल, शीबा चड्ढा, श्रिया पिलगांवकर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है.

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस

फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ कमाए. फिल्म को 11,135 शोज मिले. फिल्म को 42 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 11,256 शेज मिले और 52 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. अब देखना होगा कि आगे फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

बता दें कि इस फिल्म से पहले सीरीज आ चुकी है. सीरीज अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है. सीरीज का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था. सीरीज के 9 एपिसोड थे. सीरीज के पहले पार्ट ने ही धमाका कर दिया था. पंकज त्रिपाठी से लेकर अली फजल तक सभी छा गए थे. इसमें विक्रांत मैसी भी नजर आए थे. दूसरा पार्ट 2020 में आया था. पहले ही सीजन की कहानी को आगे दिखाया गया था. दूसरे पार्ट को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तीसरा सीजन 2024 में आया था. इसे भी फैंस ने पसंद किया. अब मेकर्स सीरीज के बाद फिल्म लेकर आए हैं. फिल्म के ट्रेलर को भी बहुत पसंद किया गया था.

अब फिल्म को भी पसंद किया जा रहा है.