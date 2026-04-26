दूसरे दिन 'माइकल' ने इंडिया में किया बॉक्स ऑफिस धमाका, कमा डाले इतने करोड़

माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' खूब चर्चा में है. फिल्म को दुनियाभर में प्यार मिल रहा है. इंडिया में भी माइकल जैक्सन के फैंस फिल्म को पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के दो दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

'माइकल' ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 3190 शोज मिले. वहीं फिल्म को 19 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के दूसरे दिन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर फिल्म ने अगर दूसरे दिन 5 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 10.30 करोड़ हो गया है.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 1.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन फिल्म ने 3.60 करोड़ का बिजनेस किया. इन दिनों थिएटर में 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्में लगी हैं. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की. लेकिन माइकल पर इन फिल्मों का भी खास असर देखने को नहीं मिल रहा है. फिल्म अपने पेस में कमाई कर रही है.

माइकल जैक्सन की जर्नी

फिल्म को Antoine Fuqua ने डायरेक्ट किया है. वहीं John Logan ने फिल्म को लिखा है. फिल्म में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं. ये फिल्म 70 के दशक में माइकल के एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर उनकी ग्रोथ, जबरदस्त शोहरत और 1984 में 'विक्ट्री टूर' से ठीक पहले हुए हादसे के बाद उनके कमबैक की कहानी बयां करती है.

माइकल जैक्सन की बात करें तो 29 अगस्त 1958 में उनका जन्म हुआ. 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन का निधन हुआ. माइकल जैक्सन पॉपुलर अमेरिकी पॉप सिंगर थे. उनकी मून वॉक भी बहुत पॉपुलर है. माइकल ने सिर्फ 11 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था.