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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान

मालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान

Malviya Nagar Fire: मालवीय नगर स्थित एक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. आग देखते ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 03 Jun 2026 02:58 PM (IST)
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दिल्ली में मालवीय नगर में होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान स्थानीय लोगों, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद 47 लोगों को बचाया गया. इस घटना से कुछ समय के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. हालांकि, इस दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है. यहां के स्थानीय निवासी वसीम राजा समेत कई लोगों ने बिना देरी किए लोगों को बचाने का काम किया. 

मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. आग देखते ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. हौज रानी गांव के रहने वाले वसीम राजा, जिन्होंने आग से कई लोगों की जान बचाई उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कैसे स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग ने लोगों की जान बचाई.

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स्थानीय लोगों ने कैसे बचाई लोगों की जान?

वसीम ने कहा, "जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, हम यहां पहुंच गए. हम यहां पहुंचने वाले सबसे पहले लोग थे. यहां गद्दों की एक दुकान है, जिसे नुकसान पहुंचा था. हमने वहां से गद्दे लिए और उन्हें सड़क पर बिछा दिया, ताकि इमारत से कूद रहे विदेशियों की मदद की जा सके. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग जल्दी ही मौके पर पहुंच गए थे."

वसीम राजा ने आगे कहा, "जहां लॉक था वहां हमने कटर से काटकर लोगों को बाहर निकाला. लोगों को सीढ़ियों से, बाथरूम से, जहां से हो सकता था वहां से लोगों को निकला है. हमने इमारत के अंदर से कई विदेशी नागरिकों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला. हम खुद लोगों को एम्बुलेंस में लेकर गए. इस दौरान कांच की वजह से हमारे पैरों में चोटें आई हैं."

एक दूसरे शख्स ने कहा, "आग बहुत भयानक थी, हमने फिर भी जान की परवाह किए बिना लोगों को अंदर घुसकर निकाला. काई लोगों को हमने खुद ही सीपीआर दिया जिससे वो बचाए जा सके. स्थानीय लोगों ने कहा कि दमकाल विभाग की भूमिका इसमें काफी रही है जिससे अधिक लोगों को बचाया जा सका.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में पहले शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी. ये आग उपरी मंजिल फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) होटल तक पहुंच गई. तकरीबन सुबह 8:50 बजे बेसमेंट से आग शुरू हुई और तेजी से फैलते हुए पांचवीं मंजिल तक पहुंच गयी. स्थानीय लोग अंदर फंसे लोगों को बचाने में जुट गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और दमकल विभाग ने आग बुझाने और बचाव का कार्य शरू कर दिया. जानकारी के मुताबिक अब तक इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Jun 2026 02:58 PM (IST)
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FIRE Malviya Nagar DELHI NEWS
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