दिल्ली में मालवीय नगर में होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान स्थानीय लोगों, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद 47 लोगों को बचाया गया. इस घटना से कुछ समय के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. हालांकि, इस दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है. यहां के स्थानीय निवासी वसीम राजा समेत कई लोगों ने बिना देरी किए लोगों को बचाने का काम किया.

मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. आग देखते ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. हौज रानी गांव के रहने वाले वसीम राजा, जिन्होंने आग से कई लोगों की जान बचाई उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कैसे स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग ने लोगों की जान बचाई.

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स्थानीय लोगों ने कैसे बचाई लोगों की जान?

वसीम ने कहा, "जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, हम यहां पहुंच गए. हम यहां पहुंचने वाले सबसे पहले लोग थे. यहां गद्दों की एक दुकान है, जिसे नुकसान पहुंचा था. हमने वहां से गद्दे लिए और उन्हें सड़क पर बिछा दिया, ताकि इमारत से कूद रहे विदेशियों की मदद की जा सके. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग जल्दी ही मौके पर पहुंच गए थे."

वसीम राजा ने आगे कहा, "जहां लॉक था वहां हमने कटर से काटकर लोगों को बाहर निकाला. लोगों को सीढ़ियों से, बाथरूम से, जहां से हो सकता था वहां से लोगों को निकला है. हमने इमारत के अंदर से कई विदेशी नागरिकों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला. हम खुद लोगों को एम्बुलेंस में लेकर गए. इस दौरान कांच की वजह से हमारे पैरों में चोटें आई हैं."

#WATCH | Malviya Nagar fire | Wasim Raja, a local from Hauz Rani village who rescued many people in an attempt to save lives, says, "The moment the short circuit happened, we reached here. We were the first ones to reach here. There is a mattress shop here which was damaged. We… pic.twitter.com/Uyc9MPaoBc — ANI (@ANI) June 3, 2026

एक दूसरे शख्स ने कहा, "आग बहुत भयानक थी, हमने फिर भी जान की परवाह किए बिना लोगों को अंदर घुसकर निकाला. काई लोगों को हमने खुद ही सीपीआर दिया जिससे वो बचाए जा सके. स्थानीय लोगों ने कहा कि दमकाल विभाग की भूमिका इसमें काफी रही है जिससे अधिक लोगों को बचाया जा सका.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में पहले शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी. ये आग उपरी मंजिल फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) होटल तक पहुंच गई. तकरीबन सुबह 8:50 बजे बेसमेंट से आग शुरू हुई और तेजी से फैलते हुए पांचवीं मंजिल तक पहुंच गयी. स्थानीय लोग अंदर फंसे लोगों को बचाने में जुट गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और दमकल विभाग ने आग बुझाने और बचाव का कार्य शरू कर दिया. जानकारी के मुताबिक अब तक इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है.

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