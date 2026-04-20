बॉक्स ऑफिस के असली 'सुल्तान' निकले अक्षय कुमार! 4 बैक-टू-बैक हिट्स देकर बना दिया ये महा-रिकॉर्ड

महामारी के बाद का दौर बॉलीवुड फिल्मों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है. दरअसल कोविड 19 के बाद तमाम बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई जिसके चलते मेकर्स को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा. हालांकि 2023 हिंदी सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इस साल शाहरुख खान ने 'पठान' से बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ा दिया. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी.

तब से सितारे हर साल कम से कम एक या दो 1000 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्में देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं! हालांकि, ऐसे समय में जब सितारे साल में एक अदद हिट फिल्म देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

अक्षय कुमार ने बनाया ये रिकॉर्ड

बता दें कि भूत बंगला' स्टार अक्षय कुमार ने 2019 में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने बॉक्स ऑफिस के बादशाह के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया. 2019 में उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि एक ही कैलेंडर ईयर में 4 हिट फिल्में दीं! दरअसल, ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड बनाने वाले वह आखिरी स्टार हैं!

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2019 अक्षय कुमार के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक त्योहार जैसा था. उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दीं और उस साल उनकी कुल बॉक्स ऑफिस कमाई 750 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा रही! दिलचस्प बात यह है कि उनकी चार फिल्मों में से तीन ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया.

2019 में अक्षय कुमार की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई (नेट कलेक्शन)

केसरी: 153 करोड़

मिशन मंगल: 200.16 करोड़

हाउसफुल 4: 206 करोड़

गुड न्यूज़: 201.14 करोड़

कुल: 760.3 करोड़

अक्षय कुमार की भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिलहाल अक्षय कुमार अपनी नई रिलीज भूत बंगला से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिन में घरेलू बाजार में 58 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 95 करोड़ कमा लिए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म अक्षय की सुपर-डुपर हिट फिल्मों में शामिल हो पाएगी?

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