क्या रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का आएगा तीसरा पार्ट? 'जमील जमाली' ने दिया अपडेट

आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ फिल्मों की जबरदस्त सक्सेस के बाद, सोशल मीडिया पर इस स्पाई थ्रिलर के तीसरे पार्ट की मांग जोरों से उठ रही है. अब, इस फिल्म में जमील जमाली के किरदार के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे अभिनेता राकेश बेदी ने ‘धुरंधर’ के तीसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

राकेश बेदी ने ‘धुरंधर 3’ को लेकर क्या कहा?

ज़ूम को दिए इंटरव्यू के दौरान, राकेश ने बताया कि इस सीक्वल को क्या खास बनाता है और क्या धुरंधर 3 का तीसरा पार्ट बनाने की प्लानिंग की जा रही है या नहीं. राकेश ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि तीसरा पार्ट बनेगा. लेकिन धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है, और इसे किसी भी समय अन्य एक्टर्स के साथ बनाया जा सकता है, कहानी का एंड जासूस के अपने देश लौटने के साथ होता है.”

जमील जमाली के रोल के बारे में राकेश बेदी ने क्या कहा?

उन्होंने अपने किरदार, जमील जमाली, और उस ट्विस्ट के बारे में भी बताया जिससे पता चलता है कि वह पाकिस्तान में काम करने वाला एक भारतीय जासूस है. अपने रोल के बारे में बात करते हुए राकेश ने बताया, “दर्शकों के लिए यह एक खास पल था, लेकिन हमारे लिए यह बस एक और सीन जैसा था. हम जानते थे कि इससे हलचल मचेगी. चूंकि धुरंधर पार्ट 1 इतनी बड़ी हिट थी, इसलिए धुरंधर पार्ट 2 को लेकर दर्शकों का नजरिया पूरी तरह बदल गया. आप फिल्म देखकर यह तय नहीं करेंगे कि यह कैसी थी. आप इस सोच के साथ फिल्म देखने जाएंगे कि यह एक बेहतरीन फिल्म है क्योंकि इसका पहला भाग भी शानदार था. लोग दूसरे भाग को यूं ही देखने नहीं जा रहे थे. वे यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि पार्ट 2 में क्या होता है. अब दर्शक पार्ट 3 देखना चाहते हैं.”

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धुरंधर फ्रेंचाइजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, दो भागों वाली यह जासूसी थ्रिलर फ्रेंचाइज़ी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है, जिसने दुनिया भर में कुल मिलाकर 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाल है. दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुई पहली किस्त ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ की कमाई की थी वहीं इसके दूसरे पार्ट ने रिलीज के 32 दिनों में भीरत में 1115 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है जबकि वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 की कमाई