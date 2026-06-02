सुपरस्टार्स से भी ज्यादा अमीर है बॉलीवुड का ये डायरेक्टर, इनकी Net Worth के आगे दिग्गज फेल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुपरस्टार्स से भी ज्यादा अमीर है बॉलीवुड का ये डायरेक्टर, इनकी नेटवर्थ के आगे फेल हैं Ajay Devgn और Sanjay Dutt

सुपरस्टार्स से भी ज्यादा अमीर है बॉलीवुड का ये डायरेक्टर, इनकी नेटवर्थ के आगे फेल हैं Ajay Devgn और Sanjay Dutt

Anurag Kashyap Net Worth: फिल्म 'बंदर' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप दो दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. चलिए आज उनकी नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 03 Jun 2026 10:16 AM (IST)
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Anurag Kashyap Net Worth: हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता बॉबी देओल जल्द ही फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाले हैं. इसका डायरेक्शन किया है बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स में शुमार अनुराग कश्यप ने. दो दशक से ज्यादा वक्त से बॉलीवुड में एक्टिव अनुराग ने कई शानदार फिल्में दी हैं. अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहने वाले अनुराग रईसी के मामले में भी काफी आगे हैं. उनकी दौलत संजय दत्त और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स से भी बहुत ज्यादा है.

अनुराग कश्यप की फिल्में

गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, रमन राघव, दोबारा, गुलाल, अगली, देव-डी, मुक्काबाज और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्में बना चुके अनुराग का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. उनकी पहचान डायरेक्टर के अलावा प्रोड्यूसर और राइटर के रूप में भी है. बतौर डायरेक्टर उन्होंने पहली फिल्म 'पांच' बनाई थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज नही हो पाई थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म ब्लैक फ्राइडे का डायरेक्शन किया था. 

 
 
 
 
 
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अनुराग कश्यप की नेटवर्थ

  • सियासत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग कश्यप की टोटल संपत्ति करीब 850 करोड़ रुपये है.
  • जबकि संजय दत्त और अजय देवगन दोनों स्टार्स की दौलत मिलाने पर भी आंकड़ा इसके आस-पास नहीं पहुंचता है.
  • फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त 295 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.
  • तो वहीं, CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की दौलत 427 करोड़ रुपये है.

अनुराग का घर और कार कलेक्शन

अनुराग कश्यप, Anurag Kashyap Films Pvt. Ltd (AKFPL) नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं. वो फिल्मों के अलावा इन्वेस्टमेंट से भी कमाई करते हैं. मुंबई में उनके पास एक आलीशान घर है. इसके अलावा वो और भी कई प्रॉपर्टीज के मालिक हैं. वहीं उनके कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास महिंद्रा एक्सयूवी 500 और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारें हैं.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'मुझे बनाया और बर्बाद भी किया', अनुराग कश्यप के लिए बोझ बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता

कब रिलीज होगी 'बंदर'?

अनुराग की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है. इसमें बॉबी देओल लीड रोल में नजर आने वाले हैं. उनके साथ सान्या मल्होत्रा, इंद्रजीत सुकुमारन और सबा आजाद जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. अनुराग ने इसका डायरेक्शन करने के साथ-साथ इसे निखिल द्विवेदी के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
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