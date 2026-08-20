'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ये वॉर्निंग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी

Video: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी

Govinda-Sunita Ahuja: गोविंदा और सुनीता आहूजा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें गोविंदा ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें सुनीता को धोखा देने पर भीख मांगने की चेतावनी दी थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 08:13 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पिछले काफी समय से दोनों की 39 साल पुरानी शादी में खटपट की खबरें आ रही थीं. हाल ही में सुनीता को उनके बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिससे दोनों के तलाक की अफवाहें उड़ने लगीं. हालांकि, बाद में सुनीता के मैनेजर ने बताया कि सुनीता ने पहले जो तलाक का केस फाइल किया था, उसी केस को वापस लेने के लिए वो फैमिली कोर्ट गई थीं. इस सब के बीच, सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता का एक पुराना वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

गोविंदा-सुनीता का पुराना वीडियो वायरल
वायरल हो रहे वीडियो में गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्टर ने बताया कि सुनीता को लेकर उनकी मां निर्मला देवी ने उन्हें चेतावनी दी थी. गोविंदा ने बताया कि सुनीता आहूजा के साथ उनकी मां का गहरा बॉन्ड है. एक बार उनकी मां ने गोविंदा को ऐसी बात कह दी थी, जिसे सुन वो हैरान रह गए थे. 

Video: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी

मां ने बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया था...
बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, 'अरे उन्होंने (मां) बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था- तू भीख मांगेगा अगर तू इसे (सुनीता) धोखा देगा. मैंने उनसे कहा- आप उससे इतना प्यार करती हैं, तब उन्होंने कहा था कि वो लक्ष्मी है. और ये सच है कि वो जिस दिन से घर में आई है... मतलब सब कुछ ठीक है.'

 
 
 
 
 
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आखिर क्या है पूरा मामला?
बता दें कि सुनीता आहूजा ने 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. फरवरी 2025 में गोविंदा के वकील और फैमिली फ्रेंड ललित बिंदल ने कंफर्म किया था कि तलाक की अर्जी कई महीने पहले दाखिल की गई थी, लेकिन अब दोनों साथ हैं. इसके बाद गणपति पूजा के दौरान गोविंदा और सुनीता को साथ देखा गया, जिससे तलाक की खबरों पर विराम लग गया था.

 
 
 
 
 
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रूमर्ड गर्लफ्रेंड रानी स्वर्णकार संग दिखे गोविंदा
हालांकि, इसके बाद भी सुनीता कई इंटरव्यू और पॉडकास्ट में गोविंदा के बारे में बात करती नजर आईं. हाल ही में गोविंदा को एयरपोर्ट पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया, जो उनकी आने वाली फिल्म 'रूपा' की एक्ट्रेस हैं. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. 

Video: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी

इस पर सुनीता ने रिएक्ट करते हुए कहा, 'वो एक ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, जो उनकी बेटी की उम्र की है. उन्हें शर्म आनी चाहिए. तुम्हारा 'शुगर डैडी' बहुत अमीर है. ठीक से कपड़े पहनो. जरा हमारा स्टाइल देखो. पहले कुछ तो स्टैंडर्ड था, अब तो वो भी नहीं है.' हालांकि, इस बार गोविंदा भी चुप नहीं रहे. उन्होंने सुनीता को ऐसी बातें करने से बचने और अपनी हद में रहने की सलाह दी थी.

 
 
 
 
 
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कब हुई गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी?
बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मई 1987 को गुपचुप शादी की थी. उस वक्त गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे. एक इंटरव्यू में अपनी शादी छुपाने की वजह बताते हुए सुनीता ने कहा था कि उस समय किसी स्टार की शादी होना उसके करियर के लिए नुकसान माना जाता था. शादी के दो साल बाद 16 जुलाई 1989 को गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपनी और सुनीता की शादी का खुलासा किया. इसके बाद कपल ने 1 मार्च 1997 को बेटे यशवर्धन आहूजा का वेलकम किया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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