'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

Awarapan 2 Box Office Collection Day 6:इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' की कमाई में पहले बुधवार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि इसने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.  इस फिलम की जबरदस्त ओपनिंग हुई थी और फिर इसका पहला वीकेंड भी शानदार रहा. यहां तक की वीकडेज में भी ये बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूती बनी हुई है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है.

दिलचस्प बात ये है कि इसने भारत में बॉक्स ऑफ़िस पर सिर्फ पांच दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और ये बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हिट हो चुकी है. चलिए यहां जानते हैं कि इसने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितनी कमाई की है?

'आवारापन 2' की छठे दिन की कमाई कितनी रही?
'आवारापन 2' की बॉक्स ऑफिस पर धूम मची हुई है. ये फिल्म धुआंधार नोट छापने के साथ ही लगातार नए-नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. ये इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी सोलो फिल्म भी बन चुकी है. इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो 22 करोड़ से ओपनिंग करने के बाद इसने वीकेंड पर अच्छी तेजी दिखाई थी और जहां शनिवार को इसने 33.75 करोड़ कमाए थे तो वहीं संडे को इसने 26 करोड़ बटोरे.

वहीं वीकडेज में एंट्री के चलते इसके कलेक्शन में मंडे को गिरावट भी आई और इसने सिंगल डिजिट में 9.25 करोड़ कमाए. हालांकि  ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे की वजह से इसने फिर तेजी दिखाई और 5वें दिन यानी मंगलवार को 9.75 करोड़ कमाए. लेकिन बुधवार को इसके कलेक्शन में काफी मंदी देखी जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 6.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की कुल नेट कमाई 107.50 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में

 बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी साल की 5वीं फिल्म  
'आवारापन 2' की कमाई में 6ठे दिन बेशक मंदी आई है लेकिन ये साल 2026 की 'पहले बुधवार' को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बन गई है. 6ठे दिन इसने 6.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ' 'वेलकम टू द जंगल' (6.07 करोड़) और 'कॉकटेल 2' (5.46 करोड़) के पहले बुधवार की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. 

साल की 'पहले बुधवार' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

  1. धुरंधर 2 – 49 करोड़
  2. बॉर्डर 2 – 15.04 करोड़
  3. धमाल 4 – 6.9 करोड़
  4. भूत बंगला – 6.8 करोड़
  5. आवारापन 2- 6.75
  6. वेलकम टू द जंगल – 6.07 करोड़
  7. कॉकटेल 2 – 5.46 करोड़

'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म
'आवारापन 2' अपने पहले बुधवार को 107.75 करोड़ की कमाई कर साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने कॉकटेल 2 के लाइफटाइम कलेक्शन 104.53 करोड़ को मात दी है. अब इसके निशाने पर वेलकम टू द जंगल का 137.93 करोड़ की लाइफटाइ कमाई है जिसे ये दूसरे वीकेंड तक पार कर लेगी.

ये हैं साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

  1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
  2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़    
  3. भूत बंगला-199.23 करोड़
  4. धमाल 4- 177.77 करोड़
  5. वेलकम टू द जंगल- 137.93 करोड़
  6. आवारापन 2- 107.50 करोड़ (6 दिन का कलेक्शन)
  7. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़
  8. ओ रोमियो- 83.35 करोड़
  9. मैं वापस आऊंगा- 65.15 करोड़
  10. है जवानी तो इश्क होना है- 61.78 करोड़

'आवारापन 2' की कमाई में दूसरे वीकेंड पर तेजी की उम्मीद
'आवारापन 2' की कमाई में फिलहाल वीकडेज के चलते मंदी देखी जा रही है. लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर फिर इसकी कमाई में जबरदस्त तेजी आएगी. ये 150 करोड़ के क्लब में भी एंट्री कर सकती है. फिलहाल देखने वाली बात होगी की ये दूसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

ये भी पढ़ें:-Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच

 

 

 

 

Published at : 20 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड
'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 4 फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
बॉलीवुड
'मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी, Video देख लोगों ने लगाई पैप्स की क्लास
Video: 'मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी
बॉलीवुड
वरुण धवन ने खरीदा खेत, बोले- जिंदगी की सबसे बड़ उपलब्धि
वरुण धवन ने खरीदा खेत, बोले- जिंदगी की सबसे बड़ उपलब्धि
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आक्रांताओं के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई?' UP के मंत्री का अखिलेश से सवाल
'आक्रांताओं के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई?' UP के मंत्री का अखिलेश से सवाल
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या फोन के फिंगरप्रिंट लॉक से खुल जाएगा लैपटॉप? जानें पूरा सच
क्या फोन के फिंगरप्रिंट लॉक से खुल जाएगा लैपटॉप? जानें पूरा सच
शिक्षा
UPSC CSE मेन्स 2026:परीक्षा केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या ले जाएं?
UPSC CSE मेन्स 2026:परीक्षा केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या ले जाएं?
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget