बलम पिचकारी से रंग बरसे तक, होली प्लेलिस्ट में शामिल करें बॉलीवुड के ये 10 सॉन्ग

इस साल 4 मार्च को होली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. गलियों में उड़ता गुलाल, घरों में बनती मिठाइयां, दोस्तों की टोली के बीच जो इस त्योहार को सच में खास बनाती है, वह है बॉलीवुड के होली गाने. जैसे ही स्पीकर पर पहला गाना बजता है, माहौल अपने आप रंगीन हो जाता है. बच्चे हों या बड़े. हर कोई थिरकने लगता है. होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि संगीत और खुशियों का उत्सव भी है. अगर आप इस बार की होली को और ज्यादा मजेदार बनाना चाहते हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट में ये बेहतरीन बॉलीवुड गाने जरूर शामिल करें.

बलम पिचकारी (ये जवानी है दीवानी)

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का यह गाना आज की युवा पीढ़ी का फेवरेट होली ट्रैक है. इसकी तेज बीट्स और जोशीला अंदाज हर किसी को डांस फ्लोर पर खींच लाता है. दोस्तों की टोली के साथ रंग खेलते वक्त यह गाना माहौल में एनर्जी भर देता है.

होली के दिन दिल खिल जाते हैं (शोले)

यह गाना गांव के माहौल में फिल्माया गया है और आज भी लोगों के दिलों में बसा है. इसकी सादगी और मिठास इसे खास बनाती है. पार्टी का मूड सेट करने के लिए यह गाना एक परफेक्ट चॉइस है.

अंग से अंग लगाना (डर)

परिवार और दोस्तों के साथ रंगों में डूबने का असली मजा इस गाने के साथ आता है. इसकी धुन और लिरिक्स माहौल को मजेदार बना देते हैं. होली के मौके पर जब सभी एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, तब यह गाना खुशी को दोगुना कर देती है.

बद्री की दुल्हनिया (बद्रीनाथ की दुल्हनिया)

यह गाना मॉडर्न और देसी स्टाइल का बेहतरीन मेल है. इसकी बीट्स इतनी कैची हैं कि सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं. होली पार्टी में अगर आपको डांस का तड़का लगाना है, तो यह गाना जरूर सुनिए.

रंग बरसे (सिलसिला)

अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में गाया गया यह गाना दशकों से होली की पहचान बना हुआ है. इसकी देसी धुन और मजेदार बोल लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. हर साल होली पर यह गाना जरूर बजता है और लोग इसके साथ रंग लगाते हुए मस्ती करते हैं.

डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली (वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम)

यह गाना युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहा है. इसकी धुन और मस्ती भरा अंदाज होली के उत्साह को बढ़ा देता है. रंगों के बीच डांस और हंसी-मजाक के लिए यह एक बढ़िया ट्रैक है.

होली खेले रघुवीरा (बागबान)

इस गाने में पारंपरिक होली की झलक साफ दिखाई देती है. देसी अंदाज और उत्सव का रंग इसे खास बनाता है. परिवार के साथ होली मनाने के लिए यह गाना एकदम परफेक्ट है.

आज न छोड़ेंगे (कटी पतंग)

भले ही यह गाना पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही नया लगता है. इसकी शरारत भरी धुन और मस्ती भरे बोल होली के रंग को और गहरा कर देते हैं.

खईके पान बनारस वाला (डॉन)

देसी मस्ती और ठुमकों से भरपूर यह गाना भीड़ को झूमने पर मजबूर कर देता है. इसकी धुन में बनारसी अंदाज है, जो होली के जोश को दोगुना कर देता है.

गो पागल (जॉली एलएलबी 2)

फास्ट बीट्स और जोशीला म्यूजिक इस गाने को खास बनाते हैं. रंगों की बौछार और डांस के बीच यह ट्रैक पार्टी को शानदार बना देता है. युवाओं के बीच यह गाना काफी पसंद किया जाता है और होली के जश्न में चार चांद लगा देता है.