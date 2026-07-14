गोविंदा को बॉलीवुड से बाहर करने की रची गई साजिश? 'पार्टनर' के बाद क्यों नहीं मिली फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा को काम मिलना क्यों बंद हुआ? बॉलीवुड की वो कड़वी सच्चाई जो आपने अब तक नहीं सुनी

गोविंदा को काम मिलना क्यों बंद हुआ? बॉलीवुड की वो कड़वी सच्चाई जो आपने अब तक नहीं सुनी

Govinda: गोविंदा ने सफलता के बाद भी इंडस्ट्री में काम की कमी का सामना किया. उनके खिलाफ साजिशें रची गई थीं. उनके डूबते करियर पर बात करते हुए पहलाज निहलानी ने इंडस्ट्री की काली सच्चाई को उजागर किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Jul 2026 11:13 AM (IST)
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बॉलीवुड में 'हीरो नंबर 1' का टैग रखने वाले सुपरस्टार गोविंदा ने अपने तमाम फैंस को सोमवार, 13 जुलाई को एक बड़ा तोहफा दिया. बीते 7 साल से बड़े पर्दे से दूर चल रहे गोविंदा ने सोमवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कमबैक का ऐलान कर दिया. वो दो नई फिल्मों में नजर आएंगे. इसी बीच आइए ये जानते हैं कि आखिर 'पार्टनर' जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद उनका करियर क्यों डूबता चला गया था और उन्हें क्यों काम मिलना बंद हो गया था? 

गोविंदा के डूबते और बिगड़ते करियर को लेकर दिवंगत फिल्ममेकर और सीबीएफसी के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कई इंटरव्यूज में बात की थी. पहलाज ही वो शख्स थे जिन्होंने गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था और जब शुरुआत में उनका करियर ठीक-ठाक नहीं चल रहा था तब शोला और शबनम जैसी फिल्म से उन्होंने ही गोविंदा को पहचान दिलाई थी. पहलाज ने ये खुलासा भी किया था कि गोविंदा के साथ इंडस्ट्री में काफी बुरा किया गया और उनके साथ विश्वासघात भी हुआ था. उनके खिलाफ लोगों ने साजिशें भी रची थीं. 

पार्टनर के बाद नहीं मिली फिल्में

गोविंदा ने 90 के दशक में बॉलीवुड में एक तरफा राज किया था. हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें आसानी से काम नहीं मिल रहा था. लेकिन 'भागम भाग' और 'पार्टनर' जैसी फिल्मों से वो वापसी करने में कामयाब हुए, लेकिन, पार्टनर जैसी शानदार फिल्म के बावजूद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई थीं. पहलाज निहलानी ने साल 2025 में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि पार्टनर के बाद वो काम की कमी से जूझ रहे थे. 

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गोविंदा के खिलाफ साजिश रची, पीठ में छुरा घोंप

गोविंदा के डाउनफॉल का जिम्मेदार पहलाज निहलानी ने इंडस्ट्री को ठहराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि गोविंदा के खिलाफ साजिश रची गई और उनका फायदा उठाते हुए लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था. पहलाज ने कहा था, 'अगर कोई पीठ में छुरा घोंपता है, तो उसका कोई निशान भी नहीं रहता. आपको खबर तक नहीं लगती. उन्हें कई बार छुरा घोंपा गया.'

गोविंदा को काम मिलना क्यों बंद हुआ? बॉलीवुड की वो कड़वी सच्चाई जो आपने अब तक नहीं सुनी

बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं होता

आगे इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए पहलाज निहलानी ने कहा था कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है. सब समय के हिसाब से बदल जाते हैं और एक समय तक ही दोस्त रहते हैं. यहां न कोई दोस्त होता है और न ही कोई रिश्ता होता है. यहां किसी की फिल्में पीटने पर लोग पार्टी करते हैं. इंडस्ट्री में कोई अपना नहीं है.

आखिरी बार पहलाज की फिल्म में ही नजर आए थे गोविंदा

बता दें कि गोविंदा आखिरी बार फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. साल 2019 की इस फिल्म के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर पहलाज ही थे. हालांकि ये फिल्म महाडिजास्टर साबित हुई थी. फिल्म अपने बजट का दो परसेंट भी नहीं वसूल पाई थी.

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अब दो नई फिल्मों का किया ऐलान

7 साल के लंबे इंतजार के बाद गोविंदा बड़े पर्दे पर उतरेंगे. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी दो नई फिल्मों 'रूपा' और 'दुनियादारी' का ऐलान किया है. इन फिल्मों में अभिनेता नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ नजर आने वाले हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 11:13 AM (IST)
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